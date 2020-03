Google uruchamia Works with Chromebook - proces certyfikacji akcesoriów

Program Made for Google ewoluuje w Works with Chromebook. Google zamierza certyfikować akcesoria.

Google uruchomiło jakiś czas temu program Made for Google, który gwarantuje pełną kompatybilność futerałów, ładowarek i innych akcesoriów z telefonami Google Pixel, tabletami Pixel oraz komputerami pracującymi pod kontrolą Chrome OS.

Źródło: google.com

Zespół Chrome OS poinformował właśnie, że rozpoczyna nowy program certyfikacyjny Works with Chromebook.

Program Works with Chromebook zapewni, że urządzenie, które otrzymało certyfikat jest w pełni zgodnie z systemem Chrome OS. Certyfikowane będą produkty takie, jak myszy, klawiatury, kable, złącza, zasilacze oraz koncentratory.

Znajdź akcesoria, które będą doskonale współpracować z Chromebookiem. Poszukaj identyfikatora Works With Chromebook na produktach, które są przetestowane i sprawdzone pod kątem zgodności z normami kompatybilności z Chromebookiem.

Program certyfikacji Works with Chromebook będzie szczególnie ważny w odniesieniu do klawiatur. System operacyjny Chrome OS posiada własny układ, a większość akcesoriów dostępnych na rynku nie oferuje specjalnych klawiszy, które wykorzystywane są w systemie wyszukiwarkowego giganta. Mowa między innymi o przycisku wyszukiwania oraz powrotu do ekranu domowego. Certyfikacja klawiatur dla komputerów pracujących pod systemem operacyjnym Chrome OS powinna znacząco ułatwić zakup akcesoriów.

Google uruchomiło dzisiaj specjalną witrynę Works with Chromebook. Wyszukiwarkowy gigant chwali się współpracą z wiodącymi partnerami w zakresie produkcji akcesoriów oraz urządzeń peryferyjnych. Wśród wymienionych firm znajdziemy między innymi Anker, Belkin, Kensington, Logitech, Targus oraz Satechi.

Etykieta Works with Chromebook składająca się z logo Chrome oraz napisu umieszczana będzie na opakowaniach kompatybilnych urządzeń.

Sprawdź, ile kosztuje jeden z najpopularniejszych smartfonów z Androidem.

Źródło: 9to5google.com