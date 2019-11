Google uruchamia usługę RCS dla aplikacji Wiadomości

Użytkownicy smartfonów z Androidem mieszkający w USA mogą już skorzystać z następcy SMS'ów.

Internet i rynek nowych technologii znacznie ewoluował na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, ale jedna rzecz pozostała niezmieniona. Mowa o SMS'ach. Wiadomości Short Message Service zadebiutowały na rynku pod koniec 1992 roku i od tego czasu nie zostały znacząco przebudowane. Dziś niespełna dwadzieścia siedem lat później SMS'y są znacznie przestarzałe, a na naszym rynku mają jeszcze jedną wadę.

Źródło: techadvisor

Znaki zapisywane są w systemie 7 bitowym, który nie obsługuje polskich znaków. Ich wysyłanie jest możliwe przy wykorzystaniu rozszerzonej wersji korzystającej z 8 bitowego kodowania, ale wtedy zmniejsza się ilość znaków ze 160 do zaledwie 140. Dzieje się tak dlatego, że jedna wiadomość pozwala wysłać maksymalnie 1120 bitów. W 1992 roku było to w zupełności wystarczające, ale dziś liczba ta jest znacząco za mała.

Apple kilka lat temu wprowadziło usługę iMessage, która pozwala na wysyłanie znacznie dłuższych wiadomości do innych użytkowników sprzętu z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Dodatkowo iMessage pozwala na wysyłanie zdjęć, emotikon i GIF'ów w postaci Animoji i Memoji. Cała transmisja odbywa się za pośrednictwem internetu i jest szyfrowana.

Google również zauważyło problem i zaczęło pracować nad rozwiązaniem, które pozwoli odejść SMS'om na zasłużoną emeryturę. Mowa o RCS czyli Rich Communications Services czyli następcy SMS'ów na wszystkie urządzenia pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Android.

Nowa usługa ma zapewnić użytkownikom funkcje znane między innymi z Messengera od Facebook'a. RCS posiada natywne wsparcie dla większej ilości emotikon i innych plików multimedialnych.

Wyszukiwarkowy gigant obiecuje również integracje z Asystentem Google i lepszą opcję wyszukiwania wiadomości z wątku.

Google ogłosiło, że od 14 listopada rozpocznie się wdrażanie RCS na terenie Stanów Zjednoczonych. To wbrew pozorom ważna informacja dla całego świata, ponieważ Google zdecydowało się wdrożyć nowy standard bez widocznej pomocy ze strony operatorów telefonii komórkowej. Usługa RCS działa na zasadzie OTT (over the top) tak, jak WhatsApp lub Viber.

Usługa RCS dostępna jest w najnowszej wersji aplikacji Wiadomości. Aktualizacja dostępna jest w Sklepie Play.

Google pomimo wprowadzenia usługi RCS na ternie Stanów Zjednoczonych nadal naciska na tamtejszych operatorów sieci komórkowej - Verizon, AT&T, Sprint i T-Mobile. Firmy te związane są ze sobą inicjatywą CCMI (Cross Carrier Messaging Initiative), której głównym celem jest ujednolicenie nowego sposobu wysyłania wiadomości tekstowych. W chwili obecnej nie wiemy czy i ewentualnie w jaki sposób CCMI będzie kompatybilne z RCS.