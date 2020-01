Google uśmierca Chrome Web Store i aplikacje Chrome!

Korzystasz z popularnych rozszerzeń typu Ad-block i innych dodatków w przeglądarce Chrome? Już wkrótce mogą one zniknąć z Twojego komputera!

Microsoft postanowił udostępnić oficjalna wersję przeglądarki Edge opartej na silniku Chromium, a Google opublikowało w internecie oś czasową dotyczącą stopniowego wycofywania się z aplikacji w przeglądarce Google Chrome.

Chrome Web Store to nic innego, jak sklep z aplikacjami taki, jak App Store oraz Google Play z jedną różnicą - jest dedykowany dla przeglądarki Google Chrome, a nie systemu operacyjnego. Wyszukiwarkowy gigant udostępnił go w 2011 roku wraz z dziewiątą wersją przeglądarki Google Chrome. W 2019 roku w sklepie znalazło się ponad 190 tysięcy aplikacji, wtyczek, motywów oraz rozszerzeń do najpopularniejszej przeglądarki internetowej świata. Co ważne Web Store kompatybilny jest z Google Chrome na różnych platformach (Windows, Linux, Mac). Niestety teraz po niespełna dziewięciu latach Google oficjalnie zamierza zamknąć Web Store.

Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się już w 2016 roku. Google uważa, że od czasu uruchomienie Chrome Apps w 2013 roku nowoczesne przeglądarki znacznie wyewoluowały. Na rynku pojawiły się aplikacje typu PWA (Progressive Web Apps), które według wyszukiwarkowego giganta w całości zastąpią aplikacje pisane z myślą o Google Chrome.

W 2017 roku Google postanowiło usunąć zakładkę Aplikacje z Google Chrome Web Store. Teraz firma twierdzi, że od marca 2020 roku nie będzie przyjmować do Web Store nowych aplikacji. Istniejące już programy będą mogły być aktualizowane przez ich twórców jeszcze przez nieco ponad dwa lata. Wyszukiwarkowy gigant na dobre postanowił pożegnać się z aplikacjami dla Chrome w Web Store w czerwcu 2022 roku.

Już w czerwcu 2020 roku zakończy się wsparcie dla Google Apps w przeglądarce Google Chrome w systemach Windows, Linux oraz Mac. Klienci Chrome Enterprise oraz Chrome Education Upgrade posiadają przedłużone wsparcie do końca 2020 roku.

Google Apps na dobre przejdą do historii w czerwcu 2021 roku, kiedy to Google wyłączy API. Klienci instytucjonalni będą mieli czas do czerwca 2022 roku. Specjalnie dla nich wsparcie zostanie przedłużone o kolejny rok.

Google zachęca już twórców aplikacji do migracji z Google Apps.

Ważną informacją, którą podkreśla producent jest fakt, że rozszerzenie nadal działać będą bez zmian. W tym przypadku możemy być spokojni, ale trzeba wiedzieć, że niektóre Ad-blocki są aplikacjami.

