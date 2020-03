Google usuwa baner, odradzający używanie rozszerzeń Chrome na Edge

Jakiś czas temu Google zaczęło odradzać użytkownikom Edge korzystanie z rozszerzeń stworzonych dla Chrome. Teraz usuwa informujące o tym banery ze strony z rozszerzeniami.

Microsoft ogłosił w grudniu 2018 roku, że nowa edycja Edge będzie mogła bez problemu korzystać z rozszerzeń stworzonych z myślą o Google Chrome. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu silnika Chromium, z którym są kompatybilne. Jednak pod koniec stycznia Google zaczęło odradzać takie rozwiązanie, twierdząc, że stosowanie rozszerzeń Chrome na Edge może narazić przeglądarkę na niebezpieczeństwo. W tym celi umieścił nawet w sklepie z rozszerzeniami baner, za pomocą którego informował o tym fakcie. Jednak niespodziewanie spotkał się on z ostrą krytyką zarówno użytkowników, jak i dziennikarzy technologicznych, dlatego wczoraj baner znikł, a zastąpił go nowy.

Dlatego teraz, gdy na Edge wchodzisz do Chrome Web Store, możesz zobaczyć u góry strony informację: "You can now add extensions from the Chrome Web Store to Microsoft Edge". Co ciekawe, gdy wchodziło się do sklepu z rozszerzeniami dla Chrome, Microsoft ostrzegał, że "niezweryfikowane" mogą wpłynąć na działanie przeglądarki. Obecnie wyświetla zamiast tego "Zezwól na używanie rozszerzeń z innych sklepów". Wygląda więc na to, że po niewielkiej "wojence" Google i Microsoft zakopały topór wojenny i wracają do normalnej współpracy.

Źródło: Neowin