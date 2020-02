Google usuwa ponad 600 aplikacji ze Sklepu Play! Wszystkiemu winne uciążliwe reklamy

Wyszukiwarkowy gigant zaczyna egzekwować przepisy dotyczące uciążliwych reklam.

Człowiek z natury nie lubi płacić za coś, czego fizycznie nie otrzymuje w związku z czym deweloperzy zmienili swoje podejście i większość dzisiejszych aplikacji i gier to programy typu free-to-play lub z możliwością dokonywania zakupów w aplikacji. Niestety deweloperzy i programiści również muszą zarabiać, na co nie pozwalają im darmowe aplikacje, za które nie płacimy. Aby zarówno użytkownik, jak i producent aplikacji byli zadowoleni stosuje się reklamy umieszczane w grach, które programistom pozwalają zarabiać, a użytkownikom korzystać z aplikacji bez opłat w zamian za wyświetlanie co jakiś czas reklam.

Reklamy w programach free-to-play czasami pozwalają przynosić większe przychody, niż sprzedaż aplikacji za kilka złotych od jednej kopii. Niestety niektórzy deweloperzy umieszczają w swoich programach tak dużą liczbę reklam, że korzystanie z programu staje się nieprzyjemne oraz irytujące.

Sami wielokrotnie spotkaliśmy się z programami, w których przez przeważającą część czasu zamiast grać w grę lub pracować oglądaliśmy reklamy. Google postanowiło wziąć sprawy w swojej ręce i zainteresowało się aplikacjami, które znajdują się w Google Play Store. Wyszukiwarkowy gigant znalazł programy i gry, które posiadają uciążliwe reklamy i postanowił usunąć je ze sklepu. W chwili obecnej mowa o około 600 aplikacjach, których nie znajdziemy już w portfolio Sklepu Play.

Google twierdzi, że usuwa aplikacje, które posiadają uciążliwe reklamy w znaczący sposób obniżające komfort korzystania z programu.

Według Google firma "definiuje reklamy zakłócające spokój jako reklamy, które są wyświetlane użytkownikom w nieoczekiwany sposób, w tym utrudniając lub zakłócając użyteczność funkcji urządzenia". W tym przypadku mowa również o aplikacjach które wysyłają mnóstwo powiadomień nawet w przypadku, gdy użytkownik akurat z nich nie korzysta.

Google chwali się także, że opracowano nowy system, który automatycznie wykrywa aplikacje z uciążliwymi reklamami i reklamami typu out-of-context.

Źródło: ubergizmo.com