Google użyje do trenowania SI... Twoich informacji

Ciekawe, a zarazem niepokojące informacje od internetowego giganta. Czy mamy powód do zmartwienia?

Sztuczna inteligencja to wciąż gorący temat, ale nie możemy zapominać, że sprawa jest dopiero rozwojowa. W związku z tym można spodziewać się jeszcze wielu zaskakujących informacji na jej temat. Zacznę jednak od tego, że wszystko to, co zna, pochodzi z trenowania. To zaś odbywa się na podstawie dostarczanych jej danych. Skąd się biorą? Praktycznie zewsząd - poza informacjami prywatnymi. Dlatego Google nie zabierze danych z Twoich prywatnych e-maili. Jednak może wykorzystać ogólnodostępne informacje, które zamieszczasz np. w sieciach społecznościowych.

Ma to na celu trening SI w modelu językowym. Czyli - przystosowanie jej do używania naturalnego języka, co obejmuje m.in. używanie powiedzonek, słów i określeń pojawiających się w mowie potocznej. Efekty treningu będą dostępne m.in. w Bard AI, czyli sztucznej inteligencji od Google, Tłumaczu Google oraz innych usługach, korzystających z takiego rozwiązania. Tymczasem OpenAI, czyli twórcy ChatGPT, muszą zmierzyć się z oskarżeniami dotyczącymi "nielegalnego pobierania danych z sieci" do trenowania swoich modeli. Czy Google czeka to samo?

To już czas pokaże. Póki co należy mieć jednak świadomość, że wszystko, co piszesz na forach publicznych w sieci, może zostać użyte do trenowania SI. Czy to dobrze, czy źle? No cóż, czas pokaże.

