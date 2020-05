Google wizualizuje dystans społeczny za pomocą AR

Cały świat dostosowuje się do nowego życia, w którym kontakty międzyludzkie schodzą na drugi plan.

Firmy technologiczne próbują pomóc nam odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Do jednej z nich z pewnością należy Google.

Gigant z Mountain View stworzył nowe narzędzie wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość, które wizualizuje, jaki odstęp od drugiego człowieka należy zachować, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem COVID-19.

Narzędzie o nazwie Sodar rozwijane jest w ramach programu Experiments with Google. Całość wykorzystuje WebXR do stworzenia sześciometrowego lub dwumetrowego pierścienia wokół użytkownika za pomocą linii narysowanej na ekranie telefonu wyświetlającym otoczenie rejestrowane za pośrednictwem aparatu.

Sodar - use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk