Google wprowadza 4K Plus do YouTube TV

Nowa funkcja pozwala m.in. na pobieranie treści 4K. Nie jest jednak darmowa, a swoje kosztuje.

4K Plus to - jak można się spodziewać - możliwość oglądania treści wideo w formacie 4K. Oczywiście niezbędny jest do tego obsługujący ją telewizor oraz urządzenie streamujące. Jak podaje Google, wprowadzona została głównie z myślą o transmitowanych na żywo wydarzeniach sportowych, w tym przed sieci telewizyjne NBC i ESPN. Przekrój jest ogromny - od trwających właśnie mistrzostw Europy w piłce nożnej po koszykarskie rozgrywki uniwersyteckie. Oprócz spory można korzystać z usług wideo na żądanie takich stacji, jak FX, Discovery Networks, Tastemade i innych.

Nowa usługa pozwala na przerzucenie nagranych wydarzeń z biblioteki na telefon, dzięki czemu można oglądać sport wszędzie, bez konieczności bycia podpiętym do sieci. Miesięczny abonament to 19,99 USD/m-c, czyli ok. 76 złotych. Można jednak zdecydować się na opcję roczną w cenie 9,99 USD. Każdy użytkownik YouTube ma także możliwość przetestowania usługi za darmo przez miesiąc. Warto też dodać, że dla wszystkich zostanie dodane wsparcie dla systemu audio Dolby 5.1.

Źródło: TechSpot