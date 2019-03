Google wprowadza dynamiczne maile do Gmaila

Google wprowadza do poczty Gmail nową funkcję - dynamiczne maile. Adresowana jest przede wszystkim do firm, które będą mogły przesyłać swoim odbiorcom interaktywne wiadomości.

Aby nowa funkcja mogła ujrzeć światło dzienne, Google pracuje z AMP - Accelerated Mobile Pages. Jest to open source'owy projekt, który rozwija technologie mające na celu maksymalną wygodę i jak najlepsze doświadczenie użytkownika, a który współpracuje z Google już od 2016 roku. Dynamiczne maile dostępne były w edycji Gmaila przeznaczonej dla deweloperów już w tamtym roku, w obecnym mają trafić do użytkowników na całym świecie.

Aby projekt miał dobry start, Google nawiązało współpracę z kilkoma dużymi markami, które mają przesyłać dynamiczne e-maile do użytkowników. Są to między innymi: Booking.com, Despegar, Doodle, Ecwid, Freshworks, Nexxt, OYO Rooms, Pinterest oraz redBus. Najbardziej znany jest oczywiście Pinterest, który za pomocą dynamicznych emaili pozwoli użytkownikom odkrywać nowe, interesujące pozycje bezpośrednio w skrzynce, a następnie je zapisywać - co pokazuje w praktyce ta animacja.

Google wprowadza nową funkcję najpierw do desktopowej edycji Gmail, a potem dopiero ma ona zawitać do wydania mobilnego. Jeżeli będziesz odczytywać wiadomość dynamiczną w skrzynce, która nie wspiera tej funkcji, żaden problem - zobaczysz zwykłego, statycznego maila. Osoby używające G Suite mogą włączać/wyłączać funkcję poprzez konsole admina. Deweloperzy chcący tworzyć dynamiczne e-maile powinni odwiedzić oficjalną witrynę AMP, gdzie wyjaśniono, jak się do tego zabrać.