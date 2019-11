Google wprowadza funkcje Smart Compose z obsługą Docs

Administratorzy domen i służbowych skrzynek pocztowych już terach mogą zarejestrować się w wersji beta.

Smart Compose to przydatna funkcja automatycznego uzupełniania słów i fraz. Rozwiązanie korzysta z uczenia maszynowego (ML) i dostępne jest od jakiegoś czasu w Gmail'u. Niestety całość działa w chwili obecnej jedynie w języku angielskim. Wszyscy użytkownicy i fani tej funkcji mają powody do radości. Google ogłosiło, że Smart Compose trafi wkrótce do Google Docs. Jeżeli wyszukiwarkowy gigant zaprezentuje Dokumenty Google z Smart Compose bardzo prawdopodobne, że w niedalekiej przyszłości rozwiązanie to pojawi się także w innych aplikacjach pakietu biurowego od Google.

Źródło: pcworld.com

Funkcja zasilana przez AI i ML jest już dostępna do przetestowania dla wszystkich chętnych administratorów domen. Mogą oni zapisać się do zamkniętej bety na oficjalnej stronie Google Test Application. W chwili obecnej rozwiązanie ograniczone jest jedynie do języka angielskiego.

Jak działa Smart Compose? Wszyscy, którzy nie korzystali jeszcze z tej funkcji powinni wiedzieć, że wykorzystuje ona mechanizmy AI, aby nauczyć się podstawowych nawyków pisarskich użytkownika, a następnie oferować spersonalizowane, kontekstowe sugestie podczas wprowadzania tekstu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zdezaktywować, jeżeli użytkownik woli własnoręcznie pisać wiadomości elektroniczne. Z drugiej strony Smart Compose może przyczynić się do ograniczenia błędów ortograficznych oraz gramatycznych.

W profesjonalnych zastosowaniach w domenach, które posiadają wiele kont i tysiące wiadomości Smart Compose jest jeszcze bardziej przydatne. Funkcja ta pozwala spędzić mniej czasu na pisani tych samych zwrotów wiele razy dziennie. Zagraniczni dziennikarze, którzy na codzień korzystają z tej funkcji raportują, że działa ona dobrze chociaż czasami zdarza jej się pokazać dziwne sugestie.

Źródło: techspot.com