Google wprowadza nowe funkcje wyszukiwania w poczcie Gmail

Kilka miesięcy temu Google wprowadziło w swojej poczcie Gmail zaawansowane funkcje wyszukiwania. Mogli z nich korzystać użytkownicy G Suite, ale teraz otrzymają je wszyscy. Jak działają?

Wizualnie poczta Gmail nie zmienia się w żaden sposób. Jednak osoby, które prowadzą za jej pomocą ożywioną korespondencję, z pewnością docenią wprowadzone nowości. Umożliwiają one znacznie lepsze filtrowanie wyników wyszukiwania, niż miało to miejsce do tej pory. A w jaki konkretnie sposób? Otóż w polu wyszukiwania wpisujesz normalnie frazę, na podstawie której mechanizm ma odnaleźć daną wiadomość e-mail. Może być to adres mailowy, temat wiadomości, imię nadawcy, itp. Jak zwykle pokaże się lista z wynikami, jednak gdy jest ich dużo, wystarczy nacisnąć ikonkę lupki, aby wyskoczyły kolejne możliwości filtrowania odnalezionych, pasujących do frazy rezultatów. Wygląda to w ten sposób (kliknij, aby powiększyć):

Nowe rozwiązanie zostało w poczcie Gmail zaimplementowane przez Google jako domyślne, a więc nie musisz wchodzić w ustawienia i niczego włączać. Możesz wypróbować nowych opcji w dowolnej chwili, nawet zaraz po przeczytaniu tego tekstu. Jeśli jeszcze ich nie zobaczysz, odczekaj godzinę lub dwie. Dzisiaj zaplanowano dostarczenie ich wszystkim użytkownikom poczty.

