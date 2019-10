Google wprowadza nowe narzędzie sprawdzania haseł

Wyszukiwarkowy gigant zwiększa bezpieczeństwo swoich użytkowników.

Setki tysięcy osób używają prostych haseł, których złamanie nie jest zbytnio trudne. Co gorszę przeważająca większość użytkowników wykorzystuje jedno hasło w wielu portalach. Oznacza to, że jeżeli jedna ze stron będzie miała wyciek danych, hakerzy mogą uzyskać dostęp do wszystkich innych kont, które używają tych samych danych logowania. Dotyczyć to może nawet aplikacji bankowych i innych serwisów, do których podpięte są karty płatnicze użytkowników.

Google chce zapobiec tego typu sytuacją poprzez wprowadzenie nowej usługi - Menadżera haseł. Skanuje on wszystkie hasła zapisane w przeglądarce Chrome i porównuje je z listami uzyskanymi ze znanych wycieków, aby sprawdzić, czy dane użytkownika są bezpieczne.

Funkcje opiera się na menażerze haseł wbudowanym w przeglądarce Chrome pod koniec ubiegłego roku.

Aby wypróbować jej działanie należy przejść do witryny passwords.google.com. Po uruchomieniu strony na przeglądarce Chrome zalogowanej do konta Google wystarczy kliknąć Sprawdź hasła.

Witryna poprosi o ponowne zalogowanie się do konta Google. Kolejnym krokiem jest skan haseł i wygenerowanie raportu. Całość trwa dosłownie moment. Skan konta z około 200 zapisanymi hasłami trwał kilka sekund. Google informuje również o ponownie użytych hasłach oraz słabych (słownikowych) hasłach.

Google zdecydowało się na świetny ruch. Ponowne używanie takiego samego, łatwego do złamania hasła jest jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa w sieci. Google wykorzystując Chrome stara się zwrócić uwagę użytkowników, zanim ich konta zostaną przejęte przez hakerów.