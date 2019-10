Google wprowadza nowe opcje zachowania prywatności i bezpieczeństwa

Na początku tego roku Google zaczęło wprowadzać więcej możliwości ochrony danych, takich jak m.in. ułatwienie dostępu do elementów sterujących, nowe opcje korzystania z trybu incognito czy możliwość automatycznego usuwania danych, takich jak historia lokalizacji, historia wyszukiwania oraz inne aktywności w usługach Google. Dzisiaj udostępnia kilka aktualizacji, które wprowadzają kolejne funkcje bezpieczeństwa.

Spis treści

Tryb incognito w Mapach Google

Od 2008 roku, kiedy uruchomiono go w przeglądarce Chrome, Tryb Incognito jest jednym z naszych najpopularniejszych narzędzi służących kontroli prywatności. Na początku tego roku dodano go również do YouTube, a teraz wprowadzony zostaje w Mapach Google. Po włączeniu aktywność na tym urządzeniu, podobnie jak miejsca, których się szuka, nie zostaną zapisane na koncie Google i nie będą służyć do personalizacji korzystania z tego narzędzia. Aby włączyć Tryb Incognito, wystarczy nacisnąć na swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu. Można go także w dowolnym momencie wyłączyć i z powrotem otrzymywać rekomendacje restauracji, informacje o podróży i inne dostosowane do Was funkcje. Tryb Incognito trafi do Map Google na Androida w najbliższych tygodniach, a wkrótce również na iOS.

Funkcja automatycznego usuwania na YouTube

W maju wprowadzono możliwość automatycznego usuwania Historię lokalizacji oraz Aktywności w internecie i aplikacjach, w tym rzeczy, które sprawdzaliście i przeglądaliście za pomocą wyszukiwarki Google. Obiecano wprowadzenie tego rozwiązania do większej liczby produktów Google. Gigant słowa dotrzymał i teraz wdraża tę funkcję również do Historii YouTube. Ustawcie preferowany okres przechowywania danych - mogą to być 3 miesiące, 18 miesięcy lub moment ich usunięcia - a mechanizmy Google zajmą się resztą.

Kontroluj swoją prywatność za pomocą głosu w Asystencie Google

Dodano nowe opcje zarządzania danymi w Asystencie, dzięki którym łatwiej będzie Wam z nich korzystać i je rozumieć.

Po pierwsze, gdy zadacie pytanie typu „Ok, Google, w jaki sposób dbasz o bezpieczeństwo moich danych?” Asystent udostępni Wam wszystkie najważniejsze informacje o tym, w jaki sposób chronione są dane użytkowników. Ułatwiono także kontrolę ustawień prywatności za pomocą prostych poleceń głosowych. W najbliższych tygodniach będziecie mogli usunąć dane ze swojego Asystenta, mówiąc po prost „Ok, Google, usuń ostatnią rzecz, którą ci powiedziałem” lub „Ok, Google, usuń wszystko, co ci powiedziałem w zeszłym tygodniu”. Nie trzeba będzie włączać żadnej z tych funkcji w dodatkowy sposób - od wypowiedzenia polecenia będą działać automatycznie. Natomiast jeśli poprosicie o usunięcie z konta danych starszych niż tydzień, Asystent przekieruje Was bezpośrednio do strony ustawień konta, gdzie będziecie mogli dokończyć kasowanie. Rozwiązanie to w języku angielskim będzie dostępne już w nadchodzących tygodniach, a we wszystkich innych językach w przyszłym miesiącu.

Wzmocnienie bezpieczeństwa haseł

Menedżer haseł Google automatycznie chroni Wasze hasła na różnych kontach, a dziś wprowadzone zostało narzędzie Sprawdzania Hasła. Ta nowa funkcja za jednym kliknięciem poinformuje Was, czy któreś z używanych przez Was haseł jest słabe, czy używaliście ich już w innych witrynach, czy też może zostało już kiedyś naruszone (w przypadku naruszenia danych przez podmiot zewnętrzny). Więcej informacji na temat funkcji Sprawdzania Hasła znajdziecie tutaj (w języku angielskim).