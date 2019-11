Google wprowadza nowy wygląd strony YouTube

Od dzisiaj zmienia się główna strona YouTube - nowy design ma więcej funkcji oraz powinien ułatwić znalezienie ciekawych tresci.

Zmiana będzie wprowadzana przez cały dzień i obejmie zarówno edycję desktopową, jak i aplikacja na tablety z systemami Android oraz iOS. A na czym polega? Przede wszystkim na większym wyeksponowaniu miniaturek filmów, a także umieszczeniu większej ilości informacji przy każdej z nich. Ponadto podglądy będą mieć większą rozdzielczość. Zmieni się również układ poszczególnych "półek" - niektóre znikną, ale pozostaną newsy, muzyka, polecane kanały i playlisty, itp. Nowością są ikonki kanałów, których wprowadzenie ma pomóc w łatwiejszym rozpoznawaniu ulubionych twórców treści.

Usprawnienia objęły także listę klipów do obejrzenia - można będzie utworzyć kolejkę, która będzie kasowana po zamknięciu aplikacji lub strony. Dlatego posłuży tylko do oglądania klipów w czasie rzeczywistym - wciąż pozostaje opcja zapisania do obejrzenia później. Przy każdym filmie pojawi się opcja, pozwalająca wykluczyć z poleceń i nowości kanał, na którym znajduje dany klip wideo - znajduje się w menu udostępnianym po naciśnięciu trzech kropek. Google zapowiedziało też zmiany zaplanowane na przyszłość - w aplikacji na Androida pojawi się możliwość wyboru ulubionych tematów i spersonalizowanie strony głównej.