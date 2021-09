Google wprowadza poprawność polityczną - temin "biała lista" znika

Google już wcześniej usunął określenie "czarna lista", ponieważ źle mu się kojarzyło.

Od kilku lat na rynku IT widzimy różnego rodzaju działania, mające na celu wprowadzenie terminologii zgodnej z polityczną poprawnością. Jednym z najbardziej znanych przykładów tego typu działań jest usunięcie z platformy GitHub terminu "master", czyli "pan", ponieważ "kojarzy się z niewolnictwem". No cóż, w tym przypadku chodziło akurat o pliki i foldery powiązane z głównym katalogiem - to właśnie on był "masterem". Jakiś czas później nastąpiło ogólne usuwanie terminu "czarna lista" - czyli "black list" - na określenie akcji, stron i działań zakazanych. Dozwolone znajdowały się na "białej liście", czyli "white list". Ale od teraz tak nie będzie. Przynajmniej w konsoli administracyjnej Google.

Gigant IT postanowił zmienić to określenie i "whitelisted" zostało zastąpione "allowlisted", czyli w wolnym tłumaczeniu "listą (rzeczy) dopuszczalnych". Jak tłumaczy Google, lepiej określa to charakter listy i usuwa jakiekolwiek skojarzenia, jakie mogą się pojawić. Nowośc zostaje wprowadzona w całym Google Workspace i G Suite Business. Oczywiście sama zmiana terminologii nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność proponowanych przez Google rozwiązań, ale warto odnotować, że to koniec z "czarnymi listami".

Foto: Google

Źródło: Neowin