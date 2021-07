Google wprowadzi ujednoliconą aplikację do zarządzania plikami

Drive File Stream oraz Backup and Sync zostaną połączone w jedną aplikację. Nowe rozwiązania ma na celu ujednolicenie i usprawnienie synchronizacji plików lokalnych z usługą Google Drive.

Na początku tego roku Google ogłosiło, że planuje zjednoczyć swoje aplikacje Drive File Stream oraz Backup and Sync w jedną aplikację Google Drive for desktop. Firma twierdzi teraz, że nowy klient synchronizacji zostanie uruchomiony "w nadchodzących tygodniach" i opublikowała dodatkowe informacje o tym, czego użytkownicy mogą się spodziewać po nowej usłudze.

Podsumowując, istnieją obecnie dwa rozwiązania synchronizacji z Google Drive - Drive File Stream, stworzony dla użytkowników biznesowych, oraz Backup and Sync, który jest przeznaczony do użytku osobistego. Wprowadzenie Google Drive dla komputerów stacjonarnych skonsoliduje te dwa rozwiązania w jedną aplikację. Drive for desktop będzie pełnił te same funkcje, co dwie starsze aplikacje - dając użytkownikom dostęp do ich plików i zdjęć z chmury bezpośrednio na pulpicie oraz automatyczną synchronizację plików z chmurą w tle. Niektórzy użytkownicy Drive File Stream w wersji 45 lub nowszej już mogą zaobserwować zmianę nazwy aplikacji.

Zobacz również:

Źródło: Google

W ciągu najbliższych kilku tygodni użytkownicy systemów macOS i Windows zobaczą monity z prośbą o przejście na Drive for desktop, co Google zaleca zrobić do września 2021 roku. Po tej dacie użytkownicy zobaczą alerty w aplikacji informujące ich, że będą musieli zaktualizować aplikację, aby nadal móc synchronizować swoje pliki.

Więcej informacji na temat przejścia na Drive for desktop dla użytkowników biznesowych można znaleźć we wpisie Google na blogu Workspace Updates.

Sprawdź również: Jak utworzyć kopię zapasową konta Google? [PORADNIK]