Google wycofuje zegarki Fitbit Ionic. Istnieje ryzyko samozapłonu! [AKTUALIZACJA]

Zegarek Fitbit Ionic jest niebezpieczny. Google informuje o możliwości samozapłonu smartwatcha.

Google oficjalnie nie wprowadziło jeszcze do sprzedaży żadnego smartwatcha. Wyszkukiowarkowy gigant kupił jednak firmę Fitbit, która specjalizuje się w produkcji opasek fitness oraz inteligentnych zegarków.

Fitbit Ionic Źródło: Fitbit.com

Fitbit wydało nowe oświadczenie. Dotyczy ono jednego z zegarków - Fitbit Ionic. Producent wycofuje to urządzenie z rynku. Firma ogłosiła, że baterie w tych zegarkach mogą się przegrzewać, co może prowadzić do wystąpienia oparzeń, a nawet samozapłonu całego zegarka.

Zobacz również:

Producent podkreśla, że problem dotyczy jedynie modelu Fitbit Ionic. Akumulatory w pozostałych modelach urządzeń produkowanych przez Fitbit są w pełni bezpieczne, a ze sprzętu nadal można korzystać. Fitbit ostrzega wszystkich użytkowników modelu Ionic. Nawet jeżeli zegarek nie sprawia problemów należy przestać z niego korzystać. Producent przygotował specjalna stronę pomocy technicznej. Firma będzie zwracać pieniądze za zakup zegarków Fitbit Ionic.

Fitbit nie zamierza produkować nowej wersji zegarka Ionic. Model ten został wycofany z produkcji w 2020 roku.

AKTUALIZACJA 03.03.2022

Do sieci trafiły szczegółowe informacje na temat wycofanych zegarków Fitbit Ionic. Amerykańska Komisja do spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) opublikowała nowy raport.

Wynika z niego, że zegarki Fitbit Ionic mają wadliwy akumulator litowo-jonowy, który w specyficznych sytuacjach może się przegrzać i spowodować samozapłon.

Fitbit sprzedał łącznie około 1,7 miliona wadliwych zegarków Fitbit Ionic. W Stanach Zjednoczonych sprzedano milion egzemplarzy. Pozostałe 693 tysiące trafiły na rynek międzynarodowy.

Poniżej znajdują się dokładne numery wycofanych z obrotu modeli:

FB503WTNV

FB503WTGY

FB503GYBK

FB503CPBU

Numer modelu znajduje się z tyłu urządzenia - w okolicach miejsca mocowania opaski.