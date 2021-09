Google wypuszcza swoje chipsy? Niecodzienna promocja Pixela 6

Google zdaje się nie oszczędzać w środkach, jeśli chodzi o reklamowanie swojej nadchodzącej serii Pixel 6. Co ten gigant technologiczny wymyślił tym razem?

Google nie wypuściło swojego nowego flagowca już od jakiegoś czasu. Firma postanowiła zatem zareklamować nadchodzące telefony w Japonii w dość nietypowy sposób. Google Original Chips to kampania reklamowa, która ma na podkreślić nowy czip Tensor, który będzie można znaleźć w modelach Pixel 6 i Pixel 6 Pro.

Tensor jest pierwszym czipem od Google przeznaczonym na rynek konsumencki, a podczas gdy jest on wykonany z pomocą Samsunga, wciąż czekamy na to, jak się to sprawdzi. Japonia jest dobrym rynkiem dla telefonów Google'a, a firma w pełni to wykorzystuje. Jeszcze zabawniejsze jest to, że Oryginalne Chipy Google posiadają design torebki, który pasuje do tylnej części smartfonów Pixel 6 i Pixel 6 Pro. Istnieje pięć opcji kolorystycznych do wyboru, lecz wszystkie są o smaku Googley Salty Flavor.

Zobacz również:

Źródło: Google Źródło: Google Źródło: Google

Firma dokonała następującego oświadczenia:

Przed premierą pierwszego smartfona Google, wyposażonego w prawdziwe czipy, przygotowaliśmy "prawdziwe czipy", które pozwalają doświadczyć jego atrakcyjności tak szybko, jak to możliwe.

Google wyprodukowało 10 000 torebek. Można było ubiegać się o jedną całkowicie za darmo za pośrednictwem formularza online, ale niestety - wszystkie z nich zostały już rozdane. Zapominając o słonym smaku, na osłodę możesz obejrzeć zabawne wideo promocyjne, które pokazuje ludzi używających paczek z chipsami zamiast telefonu. Więcej na temat tej akcji promocyjnej znajdziesz tutaj.