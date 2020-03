Google wyrzuca AnTuTu z Play Store, AnTuTu protestuje

No i mamy małą aferę. AnTuTu zostało usunięte ze sklepu Play Store. Zdaniem twórców benchmarka - niesłusznie. Dlaczego Google zdecydowało się na taki krok?

AnTuTu to benchmark, doskonale znany nie tylko w świecie IT, ale również i naszym czytelnikom - nieraz prezentujemy osiągnięte w nim wyniki testów nadchodzących smartfonów. W sklepie Play Store znajdowały się trzy aplikacje producenta - Antutu 3DBench, Antutu Benchmark oraz AITUTU Benchmark. A usunięte zostały dlatego, że - jak twierdzi Google - były powiązane z firmą Cheetach Mobile, która nieraz łamała przepisy związane z ochroną danych osobowych. Ale, co ciekawe, na stronie Cheetah Mobile znajduje się lista aplikacji tego producenta, z linkami do... Play Store, gdzie już ich od dawna nie ma.

Tymczasem samo AnTuTu zadeklarowało na łamach AndroidPolice, że nastąpiło nieporozumienie. Kością niezgody jest prezes Fu Sheng, który ma pełnić kierowniczą rolę w Beijing AnTuTu Technology Co., Ltd., a zarazem być powiązanym z Cheetah. AnTuTu twierdzi, że Google poinformowało go o swojej decyzji siódmego marca. Jednak cały czas utrzymuje, że nie ma żadnych powiązań z Cheetach. Zostało założone w 2011 roku, na długo przed powstaniem trefnej firmy, a także było jednym z pierwszych deweloperów współpracujących z tworzącym się wtedy Google Play Store. Pierwsza afera z Cheetah miała miejsce w 2014 roku, jednak nie była w żaden sposób powiązana z AnTuTu. Producent benchmarka podkreśla, że nigdy też nie promował w żaden sposób oprogramowania tamtej firmy.

AnTuTu wierzy, że Google zrozumie swoją pomyłkę, tym bardziej, że Fu Sheng obecnie nie ma żadnego wpływu w AnTuTu.

Źródło: Neowin