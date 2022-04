Google wyrzuciło z Play Store aż 190 000 deweloperów

Sklep Google od samego początku istnienia nawiedzały plagi szkodliwych aplikacji. Nic się nie zmieniło.

Google korzysta w swoim sklepie Play Store z autorskich mechanizmów ochronnych, jednak są one dalekie od doskonałości. Co rusz usuwane są pozornie nieszkodliwe aplikacje, które okazują się złośliwym oprogramowaniem, jednak końca walki z cyberprzestępcami nie widać. Nie pomagają zmiany polityki bezpieczeństwa oraz zasad umieszczania apek - cały czas wślizgują się tam szkodniki. Jak podało dzisiaj Google, w samym 2021 roku wyrzuciło 190 000 deweloperów tworzących złośliwe aplikacje. W 2020 roku było to 119 000. Razem z deweloperami wyleciało ze sklepu 1,2 mln aplikacji. Oznacza to, że powstrzymano potencjalnie miliony zainfekowanych urządzeń z systemem Android.

Google zauważa przy tym, że przejście z Androida 11 na Androida 12 znacznie redukuje ryzyko, gdyż nowszy "andek" ma bardziej wyczulone na zagrożenia API. Ponadto gigant IT deklaruje, że chce zmienić Androida w miejsce w pełni przyjazne rodzinom. Dlatego zostało zablokowane publikowanie reklam kierowanych do dzieci w Advertising ID (AAID), a w urządzeniach z rodziny Pixel wprowadzono hub bezpieczeństwa, pozwalający sprawdzić status telefonu oraz jego zabezpieczenia. W samym Androidzie aktualizowane są z kolei mechanizmy wykrywające szkodniki.

Źródło: Neowin