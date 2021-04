Google wyrzuciło z Play Store ponad 100 tys. deweloperów

Na skutek zaostrzenia przepisów dotyczących aplikacji, w 2020 roku Google musiało usunąć kolosalną liczbę deweloperów, którzy próbowali umieścić w sklepie złośliwe aplikacje.

Mimo wysiłków internetowego giganta, Play Store nie jest całkowicie bezpiecznym miejscem - często słyszymy o usuwanych aplikacjach, które wykradają dane, szpiegują użytkownika i ogólnie szkodzą. Google korzysta z różnych technik do ich wczesnego wykrywania, nie są one jednak perfekcyjne. Właśnie opublikowano podsumowanie 2020 roku, w którym możemy dowiedzieć się, że ponad 100 tysięcy deweloperów zostało wyrzuconych z powodu nieprzestrzegania przez nich standardów związanych z bezpieczeństwem. Dokładnie było ich 119 tysięcy. Liczba to kolosalna, a w przypadku większości z nich o wyrzuceniu zadecydowały zaimplementowane w aplikacjach mechanizmy spamerskie - czyli nachalne wyświetlanie reklam - a także elementy szkodliwe dla systemu operacyjnego Android.

Google do ochrony klientów stosuje mechanizm Play Protect, wprowadzony w 2017 roku. W 2020 został on poszerzony o algorytmy wykrywające fałszywe wiadomości dotyczące Covid-19 i wyborów prezydenckich w USA. Ogólnie zablokowano i usunięto 962 tysiące aplikacji. Warto dodać, że od tego roku niektóre aplikacje mają oznaczenie "Teacher approved" - oznacza to narzędzia rekomendowane przez specjalistów oraz ciała pedagogiczne. Google robi wszystko, co może, aby chronić użytkowników przed szkodnikami - a choć nie zawsze wypada to perfekcyjnie, warto docenić ogrom prac wkładany w ten obszar.

