Google zabiera się za walkę z niebezpiecznymi aplikacjami stalkerware

Ze Sklepu Play znikną kolejne aplikacje, które mogą poważnie zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Google poważnie zabiera się za programy typu stalkerware.

Android to otwarte oprogramowanie. Wykorzystanie otwartego kodu źródłowego oraz udostępnienie szerokich uprawnień użytkownikom ma swoje zalety i wady. System ten jest znacznie podatniejszy na wszelkiego rodzaju ataki hakerskie, niż zamknięty iOS pod kontrolą którego pracują smartfony Apple.

Kontrola Rodzicielska - aplikacje w Google Play

Część złośliwego oprogramowania to naprawdę wyrafinowane dzieła sztuki, które radzą sobie nawet z bardzo zaawansowanymi systemami zabezpieczeń stworzonymi przez wyszukiwarkowego giganta.

Google stale modyfikuje swoje algorytmy i zabezpieczenia, aby podnosić poziom bezpieczeństwa urządzeń z Androidem. Tym razem zabrano się za aplikacje typu stalkerware, które wylatują z oficjalnego Sklepu Google Play Store.

Stalkerware to programy, który nie są potencjalnie szkodliwymi aplikacjami lub złośliwym oprogramowaniem, ale pozwalają na śledzenie właściciela urządzenia bez jego powiadomienia. Niekiedy za stalkerware uznawane mogą być aplikacje wykorzystywane do kontroli rodzicielskiej lub monitorowania korzystania z aplikacji. Niesprecyzowane nazewnictwo powoduje, że do programów stalkerware możemy zaliczyć również wbudowaną w Androida aplikację Cyfrowy Dobrostan, która monitoruje nasze nawyki korzystania z urządzenia.

Google wydało nową politykę w zakresie banowania aplikacji stalkerware. Wchodzi ona w życie od 1 października 2020 roku. Aplikacje przeznaczone do kontroli rodzicielskiej i zarządzania urządzeniami w przedsiębiorstwach (np. Google App Device Policy) nadal mogą być dystrybuowane w Google Play Store, ale muszą spełniać nowe wytyczne. Mowa między innymi o zobowiązaniu do informowania użytkownika o śledzeniu jego poczynań.

W skrócie oznacza to, że wkrótce Twoje dzieci dowiedzą się, że je śledzisz. Jeżeli to robisz masz jeszcze kilka dni na wyjaśnienie im, że posiadają aplikację do kontroli rodzicielskiej. Wraz z najbliższą aktualizacja otrzymają powiadomienie typu Push, które zrobi to za Ciebie.

Deweloperzy mają 15 dni na wprowadzenie zmian w swoich aplikacjach. Jeżeli tego nie zrobią programy zostaną usunięte z Google Play.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy A51 i zapoznaj się z naszą recenzją tego smartfona.

Źródło: slashgear.com