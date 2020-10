Google zapowiedziało koniec Hangouts!

Przedstawiciele firmy Google ogłosili wycofywanie aplikacji Hangouts z rynku. Kiedy to nastąpi i co oznacza dla użytkowników?

Firma Google poinformowała o zmianie oprogramowania służącego do komunikacji. Od przyszłego roku użytkownicy Hangouts będą korzystać z Google Chat. Nowa aplikacja ma być darmowa i ma łączyć funkcje komunikatora oraz Gmaila. Przedstawiciele firmy Google potwierdzają, że wszystkie funkcje Hangouts zostaną zachowane, a nawet zostaną dodane nowe, jak opcja sugerowania odpowiedzi i reakcje emoji.

Metthew Leske, który jest menedżerem aplikacji Google Chat poinformował, że od pierwszej połowy roku 2021 każdy będzie mógł przenieść się z Hangouts do Google Chat. Przejście ma być zautomatyzowane, co pozwoli płynnie przekopiować wszelkie rozmowy, kontakty i historię do nowej aplikacji. Menager zapewnia, że w razie problemów z migracją danych, dział pomocy będzie służyć radą.

Na początku kolejnego roku usługa Hangouts zostanie wycofana z Google Fi i Google Voice. Dodatkowo, aby zachować zgodność z nowymi przepisami wprowadzonymi w UE i USA funkcja połączeń telefonicznych zostanie wkrótce usunięta.

