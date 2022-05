Google zaprezentuje nowy tablet! Znamy już jego wygląd

Po 7 latach, Google znowu spróbuje swoich sił na rynku tabletów. Jak wygląda ich najnowsza propozycja?

Fot. Google

Tablety z Androidem przeżywają swoją drugą młodość. Wiele firm wróciło do produkowania tabletów z tym systemem po latach stagnacji segmentu, na którym niezmiennie dominuje iPad. Nawet Google zauważyło, że jest to odżywający fragment rynku i postanowiło ponownie spróbować swoich sił w produkowaniu tabletów. Ostatnia taka próba firmy miała miejsce w 2015 roku, kiedy to na rynku pojawił się Pixel C, jednak wcześniej Google produkowało naprawdę udane tablety, takie jak Nexus 7 czy Nexus 9.

Na konferencji Google I/O 2022 firma udostępniła krótki teaser swojego nowego sprzętu. "Pixel tablet", jak nazwał go prowadzący, został pokazany na krótkim, 15-sekundowym filmiku. Niestety Google nie udostępnił żadnych dodatkowych informacji, takich jak wielkość ekranu czy procesor odpowiadający za działanie nowego tabletu.

Here’s a sneak peek at our upcoming Pixel tablet ????



A next-generation @Android tablet powered by Google Tensor, designed to complement your Pixel phone.#GoogleIO pic.twitter.com/5WU6O09UKd — Made By Google (@madebygoogle) May 11, 2022

Możemy się jednak domyślać kilku szczegółów dotyczących specyfikacji technicznej nowego produktu Google. Od czasu premiery Pixela 6, firma stawia na własne procesory w swoich produktach. Ze względu na to, możemy spodziewać się, że tablet będzie napędzany najnowszą generacją procesora Google Tensor. Dodatkowo film przedstawia pojedynczą kamerę z tyłu sprzętu, a także jedną kamerę z przodu, umieszczoną na środku dłuższego boku tabletu. Za ładowanie odpowiada oczywiście port USB-C.

Możemy również spodziewać się premiery z tabletu z najnowszą wersją Androida 13 (możliwe też, że będzie to wersja Android 13L, dostosowana do sprzętów z większym ekranem). Nie znamy niestety potencjalnej ceny urządzenia - czy będzie to tablet z najwyższej półki, czy raczej urządzenie bardziej budżetowe? Pewne jest natomiast, że premiera nowego urządzenia Google zapowiedziana została na 2023 rok!