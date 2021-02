Google zauważyło, że smartfony są duże. Android 12 ułatwi nam życie

Google pracuje nad nowym trybem obsługi z wykorzystaniem jednej ręki. Rozwiązanie ma być znacznie wygodniejsze i skuteczniejsze od aktualnego. Jak wyglądać będzie obsługa dużych smartfonów w Androidzie 12?

Na przestrzeni ostatnich lat smartfony znacząco urosły. Obecnie modele z ekranem o przekątnej w okolicach 6 cali nazywany jest mały. Fakt, że nie chcemy już kupować małych telefonów potwierdzają również statystyki sprzedażowe najmniejszego iPhone'a 12 mini. Nawet konsumenci Apple, który kochają małe smartfony finalnie decydują się na większe modele z ekranem o przekątnej 6,1 lub 6,7 cala.

Telefony z dużymi ekranami mają mnóstwo zalet. Dzięki większej powierzchni roboczej na ekranie możemy wyświetlać więcej treści. Nie ma również najmniejszego problemu z obsługą dwóch aplikacji w tym samym czasie. Niestety w specyficznych przypadkach spore rozmiary obudowy utrudniają korzystanie ze smartfona przy użyciu jednej ręki.

Mobilne systemu operacyjne takie, jak Android i iOS posiadają tryby obsługi jedną ręką. Dodatkowo w przypadku modeli z Androidem producenci dołączają autorskie rozwiązania, które mają ułatwić nam pracę ze smartfonem.

Niestety tryb obsługi jedną ręką w systemie operacyjnym Android nie jest idealny. W niektórych modelach smartfonów jego wywołanie jest skomplikowane, a sam sposób działania odbiega od oczekiwań.

System operacyjny Android w trybie jednej ręki zmniejsza cały interfejs użytkownika i wyświetla go na wybranej przez użytkownika części ekranu.

Android 12 zaoferuje nowy tryb obsługi jedną ręką, który znamy już z iPhone'a. Po wykonaniu gestu górna część ekranu do której normalnie nie jesteśmy w stanie sięgnąć jedną ręką, obniża się do połowy wysokości wyświetlacz. Oznacza to, że bez problemu możemy dotknąć interfejs w okolicach paska powiadomień. Po wykonaniu akcji całość wraca do normy, a interfejs znowu wyświetlany jest na całym ekranie.

Google zintegruje wyżej wymienioną funkcję z Androidem 12. Oznacza to, że dostanie ją każdy smartfon zaktualizowany do Androida 12 bez względu na nakładkę graficzną zastosowaną przez producenta.

Raport z portalu XDA-Developers wskazuje, że funkcja ta obniży ekran o 40% wysokości.

