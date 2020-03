Google zawiesza aktualizacje Chrome i ChromeOS

Prace nad rozwojem Chrome oraz Chrome OS prowadzone są w biurach Google, te zaś stoją obecnie zamknięte. Powodem jest oczywiście koronawirus. Co prawda wielu pracowników przeniesiono na system zdalny, jednak - jak widać - nie jest to wystarczające. Jak podaje producent, wprowadzanie nowych wydań przeglądarki i systemu zostało wstrzymane do momentu, kiedy wszyscy będą mieć zapewnione bezpieczeństwo i stabilność. Jednak nie oznacza to całkowitego wstrzymania prac - użytkownicy wciąż będą regularnie otrzymywać poprawki związane z bezpieczeństwem dla edycji Chrome 80. Nie będą się pojawić nowe funkcje i pełne wersje stabilne.

Due to adjusted work schedules, we’re pausing upcoming Chrome & Chrome OS releases. Our goal is to ensure they continue to be stable, secure, & reliable for anyone who depends on them. We’ll prioritize updates related to security, which will be included in Chrome 80. Stay tuned.