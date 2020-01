Google zawiesza płatne rozszerzenia w Chrome Web Store

Deweloperzy i firmy, które zamieściły w sklepie Google swoje płatne dodatki, otrzymały dzisiaj wiadomość o usunięciu swoich produktów. Powód - "Spam".

O co chodzi? Otóż Google zauważyło znaczący wzrost nieuczciwych transakcji, powiązanych z płatnymi rozszerzeniami, udostępnianymi poprzez Chrome Web Store. Dlatego dzisiaj ogłosiło, że wszystkie płatne rozszerzenia, subskrypcje lub aplikacje z wbudowanymi mechanizmami mikropłatności, zostają zawieszone. Google zakwalifikowało je in gremio jako "Spam". Simeon Vincent, nadzorujący rozszerzenia przeglądarki, napisał na forum dla deweloperów rozszerzeń Chrome, że wiele płatnych aplikacji zawierało luki i exploity, poprzez które można było zagrozić prywatności użytkowników. Ich skala była tak wielka, że na wszelki wypadek usunięto wszystkie. Ale jeszcze w tym miesiącu deweloperzy będą mogli ponownie przesłać swoje produkty, które przejdą proces weryfikacji przez Google i jeśli wypadną w nim pozytywnie - powrócą do Web Store.

Poinformował również, że Google pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i dopóki go nie opracuje, płatnych rozszerzeń i dodatków nie będzie. Nie podał jednak, które rozszerzenia były najbardziej podejrzane i szkodliwe dla użytkowników, wiadomo jednak, że po opracowaniu rozwiązania nie pojawią się w Web Store żadne dodatki, które będą wykorzystywać platformy płatnicze firm trzecich.

Źródło: 9to5Google