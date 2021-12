Google zdetronizowany! Traci tytuł najpopularniejszej strony świata

Przez lata najczęściej odwiedzaną stroną było google.com. Jednak straciło tytuł lidera - zgadnij, kto go zastąpił?

W roku 2021 o miano najpopularniejszej strony internetowej na świecie walczyły dwie marki - Google oraz TikTok. Ta druga objęła prowadzenie 17. lutego i utrzymała je do 10. sierpnia, gdy znowu na szczycie znalazło się Google, ale gigant IT powrócił tylko na kilka dni, a potem znowu dominował TikTok - i tak jest do tej pory. Co ciekawe, strona komunikatora była częściej odwiedzana w trakcie Black Friday i innych dni, w trakcie których można było tanio kupować.

TOP 10 stron 2021 prezentuje się następująco:

TikTok.com Google.com Facebook.com Microsoft.com Apple.com Amazon.com Netflix.com YouTube.com Twitter.com WhatsApp.com

W podsumowaniu roku 2020 TikTok zajmował siódme miejsce, a na dziewiątym znajdował Instagram. Nie było natomiast WhatsApppa. A skąd mamy w ogóle to zestawienie? Sporządziło je CloudFlare. Zaprezentowało także kilka innych, ciekawych zestawień, jak np. najpopularniejsze serwisy streamingowe. Co ciekawe, nie ma tam Amazona, a lista wygląda następująco:

Netflix.com YouTube.com Roku.com HBOMax.com Hulu.com Peacocktv.com Disneyplus.co ParamountPlus.com Sling.com Iq.com

Źródło: CloudFlare, Neowin

