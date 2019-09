Google zdradza przyszłość Chrome

Chociaż Chrome rządzi niepodzielnie na rynku przeglądarek, Google nie osiada na laurach i planuje kolejne ulepszenia. Dowiedz się, czego można spodziewać!

W ciągu kolejnych kilku tygodni w zakładkach pojawią się miniaturki oraz nowy sposób grupowania zakładek, co ma ułatwić życie. Po najechaniu na ikonkę zakładki można będzie zobaczyć nazwę otwartej na niej strony, a miniaturki pojawią się nieco później. Jeśli chcesz zapisać link na komputerze, aby potem obejrzeć daną stronę na telefonie (lub odwrotnie), wówczas nie będzie trzeba wysyłać go samemu sobie - pojawi się opcja bezpośredniego wysłania strony do innego komputera, telefonu czy tabletu. Oczywiście niezbędne będzie w tym celu włączenie na nich synchronizacji i zalogowanie się do swojego konta Google.

Pasek adresu Chrome zostanie ulepszony w celu zapewnienia szybszego znajdowania wyników wyszukiwania. Odpowiedzi na zapytania będą pokazywać się bezpośrednio w pasku, a dotyczy to także tłumaczeń słów i zdań - automatyczne tłumaczenie będzie można rozszerzyć do formy znanej obecnie z Tłumacza Google. Oprócz tego dojdą nowe schematy kolorystyczne oraz elementy związane z designem, co ma pomóc każdemu w stworzeniu takiej przeglądarki Chrome, jaka będzie mu się najbardziej podobać.

Ze strony technicznej, od edycji 78 ma zostać wprowadzony protokół DNS-over-HTTPS (DoH), zaś od edycji 80 zniknie wsparcie dla protokołu FTP. Ponadto każde wydanie będzie wprowadzać poprawki i ulepszenia zabezpieczeń dotyczących zarówno ochrony prywatności, jak i przeciwko wirusom.