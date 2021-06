Google zmienia mechanizmy wyszukiwania, aby chronić internautów

Zmiana w mechanizmach ma wyeliminować proceder nękania raz umieszczenia nieprawdziwych informacji. Takie strony będą eliminowane z wyników wyszukiwań.

Google zaczęło swoją karierę od wyszukiwarki i po dziś dzień pozostaje ona flagowym produktem tej firmy. Jest regularnie usprawniana i ulepszana, a od czasu do czasu zostają wprowadzane większe zmiany. Taka właśnie ogłoszona została dzisiaj. Nowość to technologia Multitask Unified Model (MUM) - będzie miała duży wpływ na wyniki wyszukiwania. Jaki konkretnie?

Obecnie sami internauci mogą zgłaszać strony, które publikują o nich informacje bez ich zgody. Co więcej - niektóre witryny tego typu domagają się płatności za to, aby usuwać takie dane. Jednym z przykładów takiego działania jest tzw. revenge porn, czyli umieszczenie w sieci intymnych zdjęć i nagrań bez zgody osoby występującej na tych materiałach. Jak dotąd Google po zgłoszeniu badało sprawę i po stwierdzeniu, że zażalenie jest słuszne, usuwało daną witrynę z wyników oraz obniżało jej ranking. Teraz chce, aby takie złośliwe witryny były automatycznie usuwane lub trafiały na bardzo odległe miejsca listy wyszukiwania. Ma to ochronić ludzi, którzy są celem powtarzających się ataków.

MUM będzie kolejną duża zmianą po wprowadzeniu "prawa do zapomnienia" parę lat temu. Czy inne silniki wyszukiwania pójdą tą drogą? Z pewnością, ponieważ co by nie mówić o Google, jest cały czas liderem rynku, a inni idą jego śladem.

