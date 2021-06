Google zmieniło mężczyznę w seryjnego mordercę

Google sprawiło, że inżynier z Zurychu zamienił się w seryjnego mordercę znanego jako Sadysta.

Błąd algorytmu Google określił inżyniera z Zurychu jako seryjnego mordercę. Obok artykułu Wikipedii o mordercy i gwałcicielu wyświetlały się zdjęcia niewinnego Hristo Georgieva.

O sytuacji poinformował go mailowo kolega, który zauważył, co powoduje wpisanie jego danych do wyszukiwarki. Okazało się, że niestety inżynier dzieli imię i nazwisko z bułgarskim gwałcicielem i seryjnym mordercą, znanym jako Sadysta, który zamordował pięć osób w latach 1974-1980.

mail skierowany od kolegi do Hristo; źródło: androidauthority

Georgiev w poście na swoim blogu ostrzegł:

Szeroko rozpowszechnione fałszywe wiadomości sprawiły, że dosłownie każdy, kto nie jest anonimowy, jest narażony. Ten, kto jest obecny w Internecie, musi dbać o swoją prezentację online.

Google naprawił swój błąd zaraz po tym, jak Georgiev zwrócił się w tej sprawie do Hacker News. Serwis przyspieszył sprawę, a jego wizerunek nie jest już kojarzony z seryjnym mordercą. Mężczyzna może teraz swobodnie brać udział w rozmowach o pracę. Czy sprawdzałeś co wyświetla się przy Twoim nazwisku?

