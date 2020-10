Google znowu to robi - flagowy Pixel 5 wykonany gorzej od tanich Redmi

Google zaliczyło poważną wpadkę. Jakość wykonania flagowego Pixel'a 5 odstaje od konkurencji. Użytkownicy skarżą się na odstający wyświetlacz i przerwę w obudowie.

Google Pixel 5 to najnowsze flagowiec wyszukiwarkowego giganta. Po zaprzestaniu produkcji Pixel'a 4 i 4 XL w wakacje tego roku Google podążyło nieco inną drogą. Debiutujący na rynku Pixel 5 posiada nieco słabszy procesor z rodziny Snapdragon 700, ale w zamian sprzedawany jest w niższej cenie.

Smartfon Google Pixel 5 Źródło: PCWorld.com

Producent nadal informuje, że jest to w pełni flagowy smartfon, ale niestety pierwsi użytkownicy mają odmienne zdanie.

Smartfony z wczesnych partii produkcyjnych trafiły już do użytkowników. Okazuje się, że urządzenia cierpią na wadę produkcyjną. W niektórych egzemplarzach widoczna jest wyraźna przerwa pomiędzy obudową, a wyświetlaczem. Jest to dosyć niepokojąca sytuacja, ponieważ Google zapewnia, że obudowa Pixel'a 5 jest wodoodporna, a całość została potwierdzona certyfikatem IP68. Złe spasowanie poszczególnych elementów budzi w pełni uzasadnione obawy w stosunku do wodoodporności.

Problemy ze spasowaniem Google Pixel 5 Źródło: gsmarena.com

Wszystko wskazuje na to, że problem dotyczy niewielkiego odsetka egzemplarzy, ale w sieci pojawia się coraz więcej udokumentowanych przypadków źle spasowanej obudowy Pixel'a 5. Użytkownicy skarżą się na portalu XDA-Developers oraz oficjalnym forum Google.

Szczelina pojawia się w różnych miejscach obudowy na styku wyświetlacza oraz ramki, która w Pixel'u 5 zintegrowana jest z pleckami. Większa część użytkowników zgłasza problemy ze spasowaniem w okolicach przedniej kamery. Niektóre egzemplarze mają wyraźnie widoczną szczelinę w okolicach tacki na kartę SIM.

Problemy ze spasowaniem Google Pixel 5 Źródło: gsmarena.com

Problem występuje niezależnie od wersji kolorystycznej smartfona. Złe spasowanie obudowy jest widoczne natychmiastowo po wyjęciu urządzenia z pudełka. Wszystko wskazuje na to, że Google użyło niewystarczającej ilości kleju.

W chwili obecnie Google nie wydało jeszcze oficjalnego oświadczenia w sprawie.

Sprawdź, czy Twój smartfon podobnie, jak Pixel 5 otrzyma Androida 11.

Źródło: gsmarena.com