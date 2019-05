Google zwiększa ilość miejsca na Dysku, Samsung zmniejsza

Użytkownicy darmowej usługi Google Drive - czyli Dysk Google - mogą spodziewać się dodatkowej przestrzeni na swoje pliki. Jak większej i od kiedy?

Niektórzy użytkownicy Reddit podzielili się ze światem informacjami, że ich konta Google Drive zyskały 5GB dodatkowego miejsca, co z gwarantowanymi 15GB w usłudze bezpłatnej daje łącznie 20GB przestrzeni na dane. Jednak nie wszyscy otrzymali taki miły dodatek - w większości przypadków dodatkowe 5GB dostały osoby, korzystające już z któregoś z planów subskrypcyjnych usługi - zwłaszcza w kwocie 5 USD/m-c. Pogłoski mówią, że dodatkowego miejsca może się spodziewać każdy, kto założył konto Gmail. Ale to tylko pogłoski, więc póki co czekamy na oficjalne wyjaśnienia. A z potwierdzonych wieści można podać, że Google wprowadziło zniżkę w wysokości 20 USD/rocznie dla osób, które dodadzą do swojego konta minimum 100GB.

Tymczasem Samsung w stosunku do swojej usługi Samsung Cloud postąpił całkowicie odwrotnie. Usługa chmurowa, ściśle powiązana ze smartfonami południowokoreańskiego producenta, oferuje każdemu chętnemu 15GB darmowego miejsca. Jednak jeśli ktoś będzie chciał się do niej zapisać po 1 czerwca 2019, otrzyma tylko 5GB. Dlatego jeśli masz smartfona Samsunga i chcesz mieć pewne miejsce do przechowywania swoich danych, plików oraz ustawień systemowych - warto się pośpieszyć. Każdy, kto zacznie korzystać z usługi do do 31 maja, może liczyć jeszcze na 15GB. Potem będzie to 10GB mniej.