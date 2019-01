Gorące okazje na mroźne dni na GOG.COM

Kolejna duża akcja GOG. Tym razem Distrant Deluxe Edition dostępne za darmo, Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku taniej o 70% oraz ponad 100 ofert z rabatami do 90%.

Z okazji premiery tej serii przygodowych horrorów psychologicznych na GOG.COM, możesz pobrać Distrant Deluxe Edition za darmo do 25 stycznia, do godz. 15:00. Wystarczy, że klikniesz w banner na naszej stronie głównej. A jeśli chcesz śledzić dalsze przygody pana Price'a, sięgnij koniecznie po DISTRAINT 2 - gra jest teraz dostępna z rabatem 20%.

GORĄCE OKAZJE to wybór gier, które cieszyły się największą popularnością podczas Wyprzedaży Zimowej. Jeśli święta zawróciły ci w głowie i nie udało ci się zgarnąć Divinity: Original Sin 2 (do -40%), Frostpunk (-33%), Pathfinder: Kingmaker (do -25%), Stellaris (-75%), Kingdom Come: Deliverance (-50%), Darkest Dungeon (-70%), Hollow Knight (-34%), ELEX (-60%), Phantom Doctrine (-40%) i innych tytułów, to teraz masz okazję nadrobić zaległości.

A jeśli szukasz najlepszej oferty na Wiedźmina 3, to z przyjemnością informujemy, że Edycja Gry Roku jest teraz dostępna 70% taniej! Jeszcze więcej przygód ze świata Wiedźmina znajdziesz w grze Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści, która jest teraz dostępna z rabatem 25%.

Gorące okazje na GOG.COM czekają do 30 stycznia, do godz. 23:59. Kliknij tutaj i przejdź na stronę serwisu, aby kupić gry dla siebie!