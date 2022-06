Górnicy Ethereum wydali 15 mld dolarów na karty graficzne

...i to tylko w ciągu 18 ostatnich miesięcy!

Opublikowano ciekawe zestawienie, pokazujące, ile pieniędzy inwestują w karty graficzne górnicy wydobywający kryptowaluty. A konkretnie - chodzi tu o podzespoły przeznaczone do wydobywania Ethereum. W ciągu 18 ostatnich miesięcy, czyli od listopada 2020 roku, wydano na to aż 15 mld dolarów. Wiąże się to ściśle ze skokiem wartości kryptowaluty, która z kolei spowodowała zwiększone zapotrzebowanie na karty. Mamy zatem do czynienia z samonapędzającym się procesem. Całkiem przypadkowo na początku 2021 roku zarówno Nvidia, jak i AMD zaprezentowały nowe generacje procesorów graficznych.

Jak doskonale pamiętamy - ceny kart poszybowały w górę, osiągając nawet trzykrotność cen sugerowanych przez producentów. Na szczęście to szaleństwo już za nami, a teraz sytuacja powoli wraca na normy. Wpływ na to ma fakt, że Ethereum w stosunku do ubiegłorocznego szczytu straciło aż 80% wartości, co skutecznie ostudziło zapał "górników". A co więcej - wielu z nich straciło na biznesie. Na stronie Bloomberg opisana jest historia inwestora, który wydał na koparkę ponad 30 tys. dolarów (czyli ponad 120 tys. zł), a zarobił na niej... 5 tys. dolarów (ok. 15 tys. zł). Trochę do interesu dołożył, prawda?

Zobacz również:

Ostateczny cios "gorączce Ethereum" zadało przejście z wydobywania za pomocą GPU na model proof-of-stake. Wracając do 15 mld dolarów - kwotę tę wyliczyła firma konsultingowa Bitpro, specjalizująca w kupowaniu i sprzedawaniu koparek. Nie zapominajmy jednak, że sama karta graficzna to nie wszystko. Gdyby dodać koszty płyt głównych, procesorów i pamięci RAM, wydatki na Ethereum z pewnością byłyby znacznie większe.

Źródło: TechSpot