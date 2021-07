Górnicy masowo wyprzedają GeForce RTX 3060. Ceny takie, że nic, tylko kupować!

Cytując klasyka można by rzecz: "skończyło się rumakowanie". Zamiast fortuny chińskim "górnikom" zostały setki kart graficznych, z którymi nie mają co zrobić.

Ethereum rosło w siłę (czytaj: zyskiwało na wartości), chińscy "górnicy" kupowali karty RTX 3060 do tworzenia kopalń, jednak władze kraju uderzyły pięścią w stół i wydobywanie kryptowalut zostało zakazane. Kto miał szczęście - swoje zarobił. Kto nie miał - został z nabytymi kartami, które już nie posłużą do pierwotnego celu. I dlatego na chińskich portalach sprzedażowych nastąpił prawdziwy wysyp używanych RTX 3060. A w dodatku w niezwykle atrakcyjnych cenach!

Jakich konkretnie? Od 2200 do 2890 juanów, czyli ok. 1300 - 1800 zł. A cena referencyjna nowej kart RTX 3060 od Nvidii to 1599 złotych. Jeśli porównamy ceny za te karty z drugiej ręki do cen w polskich sklepach, mamy bardzo dobrą stawkę. Oczywiście karta używana może mieć różne defekty, jednak to zawsze ryzyko nabywania czegoś z drugiej ręki. Jeśli ktoś woli, "górnicy" wyprzedają także laptopy gamingowe z układami RTX 30 - ceny zaczynają się od równowartości 1000 USD, czyli ok. 3850 zł. Choć nie jest to tak atrakcyjna cena, jak za używane karty, to i tak wychodzi znacznie taniej, niż w sklepie.

