Gorzej się nie da - Patch Tuesday popsuł połączenia w Windows 10 i 11. Są już łatki

Patch Tuesday ma za zadanie likwidować bugi i niedociągnięcia systemów Windows, jednak tym razem sam wywołał problemy...

Tydzień temu mieliśmy drugi wtorek tygodnia, a więc ustanowiony przez Microsoft Patch Tuesday. Jeśli ktoś by jeszcze o tym nie wiedział - mamy tu do czynienia z pakietami poprawek, mających na celu usprawnienie działania systemów Windows. Obejmuje on edycje z numerami 11, 10, 8.1 oraz 7. I zazwyczaj swoje robi, jednak od każdej reguły jest pewien wyjątek i nie inaczej tym razem. Łatki poprawiły niektóre elementy systemów, ale w przypadku Windows 10 i Windows 11 wywołały nieznany wcześniej problem.

Jeśli więc masz problemy z połączeniem internetowym - podziękuj Microsoftowi. Powód? Łatki wywołują nieprawidłowe działanie protokołów Secure Sockets Layer (SSL) oraz Transport Layer Security (TLS). Nie będą zagłębiać się w szczegóły techniczne, tym bardziej, że są już gotowe łatki zarówno dla Windows 10, jak i 11. Obie można pobrać już z Windows Update. W przypadku starszego systemu jest to aktualizacja KB5020435, w przypadku nowszego - KB5020387. Dzięki w miarę szybkiej reakcji producenta nikt nie musi cofać wprowadzonych aktualizacji. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że poprawki nie spodowują innych problemów. A znając Microsoft - jest to możliwe.

