"Gotham Knights" – ruszają prace nad serialem. Wszystko, co wiemy o projekcie

Po pozytywnie przyjętym pilocie, serial "Gotham Knights" oficjalnie dostał zielone światło. Zebraliśmy wszystkie informacje o nadchodzącym produkcji ze świata DC.

Spis treści

"Gotham Knights" – najważniejsze informacje

Nowy serial z uniwersum DC będzie luźno nawiązywał do serii komiksów pod tym samym tytułem, wydawanej w latach 2000-2006.

Scenariusz napisze trójka scenarzystów znanych z serii Batmowan: Chad Fiveash, James Stoteraux oraz Natalie Abrams. Showrunner serialu nie został jeszcze wybrany.

Gotham Knights do pewnego stopnia wypełnią lukę po trzech skasowanych serialach DC mianowicie Batwoman, Naomi i Legends of tomorrow.

Fabuła

Seria komiksów pod tytułem "Gotham Knights" koncentrowała się na pomocnikach Batmana, którzy wspierają go w walce o lepsze Gotham. Wiadomo już jednak, że serial nie do końca podąży tym torem.

Szczegóły fabuły serii nie są jeszcze dokładnie znane, ale wiadomo, że akcja będzie rozgrywać się po śmierci Bruce'a Wayne'a – co z kolei świadczy o nawiązaniach do serii gier Batman: Arkham. W pozbawionym Batmana Gotham zapanuje chaos. Adoptowany syn Bruce'a postanowi więc połączyć siły z dziećmi niektórych wrogów Mrocznego Rycerza, którzy zostali oskarżeni o zabójstwo superbohatera. Razem będą starali się wyjaśnić śmierć Batmana i jednocześnie utrzymać ład w mieście.

Co ciekawe, jednocześnie planowana jest fabularna gra komputerowa zatytułowana Gotham Knights. Gracz będzie mógł w niej wcielić się w jedną z czterech postaci z uniwersum DC: Nightwinga, Batgirl, Robina lub Red Hooda. Wszystko wskazuje na to, że fabuły gry i serialu będą do siebie bardzo podobne.

Data premiery

Data premiery serialu nie jest jeszcze znana.

Obsada

W rolę przybranego syna Batmana, Turnera Hayesa, wcieli się Oscar Morgan (Dopóki żyję). Olivia Rose Keegan (Dni naszego życia) zagra Duelę – urodzoną w Arkham Asylum złodziejkę. Navia Robinson (Raven na chacie) to z kolei Carrie Kelley, odważna i idealistycznie nastawiona pomocniczka Batmana. Misha Collins (Supernatural) zagra zaś Harveya Denta.

W serialu pojawi się także Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Anna Lore i Rahart Adams.