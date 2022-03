Gotham Knights - spin-off Batman Arkham z datą premiery na PC i konsolach

Po miesiącach ciszy wreszcie otrzymaliśmy nowe informacje na temat Gotham Knights.

Tego się nie spodziewaliśmy, studio Warner Bros. Games Montreal bez żadnych zapowiedzi ogłosiło datę premiery gry Gotham Knights na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. W kolejną podróż do Gotham udamy się już 25 października 2022 roku. Jest to o tyle zaskakujące, że od kilku długich miesięcy nie otrzymaliśmy żadnych nowych wieści na temat gry. Ostatnią konkretną informacją, jaką przekazali nam przedstawiciele Warner Bros. Games Montreal było ogłoszenie z marca 2021 roku odnośnie przeniesienia premiery Gotham Knights na 2022 rok.

W Gotham Knights gracze będą mogli wcielić się w jedną z czterech postaci, a będą to: Nightwing, Robin, Batgirl lub Red Hood. Główna kampania gry skupi się na wydarzeniach, które mają miejsce w Gotham po śmierci Batmana. Oprócz pospolitych przestępców, na drodze graczy staną tak znani przeciwnicy, jak: Pingwin, Dwie Twarze czy Mr. Freeze. Kluczową rolę odegra także Trybunał Sów - potężna organizacja, która na swoich usługach ma armię zabójców zwanych Szponami.

Gotham Knights zaoferuje nam sporych rozmiarów, otwarty świat, który będziemy mogli przemierzać w pojedynkę bądź w towarzystwie przyjaciół, a to dzięki rozbudowanej kooperacji. Choć produkcja nastawiona jest na akcję, to nie zabraknie w niej elementów typowych dla gier RPG. Każdą z dostępnych postaci będziemy mogli rozwijać, aby jak najlepiej pasowała do naszego stylu rozgrywki.

Niestety, oprócz daty premiery, nie otrzymaliśmy dziś żadnych nowych informacji na temat gry. Możemy jednak śmiało założyć, że już w najbliższych tygodniach powinniśmy otrzymać nowe materiały z Gotham Knights.

