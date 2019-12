Gothic to wśród polskich graczy tytuł legendarny i kultowy. A przynajmniej dwie pierwsze części i dodatek Noc Kruka. Nic więc dziwnego, że tyle lat po premierze ciągle trwają prace nad wskrzeszeniem legendy. Największa nieoficjalna modyfikacja - Gothic 2: Kroniki Myrtany powstaje od kilku lat i jest coraz bliżej oficjalnego debiutu.

Grupa SoulFire, czyli twórcy Gothica 2: Kroniki Myrtany udostępnili film podsumowujący ostatni rok prac nad tytułem. Przede wszystkim mocno do przodu poszły prace nad scenariuszem gry. Obecnie dostępne są już 144 zadania, z czego 104 są w pełni grywalne. Dodatkowo można je ukończyć na kilka różnych sposobów, dzięki czemu gra nie będzie liniowa. Będzie to zależne np. od wybranych frakcji lub wcześniejszych wyborów w innych misjach. To doprowadzi do sytuacji, że niektóre zadania nie będą dostępne, ze względu na wcześniejsze decyzje. Całość będzie dostępna w rozdziałach, podobnych do tych z oryginalnego Gothica 2.

Nowe misje, nowe przygody to oczywiście nowe linie dialogowe. A tych już teraz jest więcej niż w Gothicu 2 i Nocy Kruka razem wziętych - 18 946, podczas gdy w originale było ich 17 940. Nowa będzie również muzyka. Do teraz nagrano 90 minut nowej ścieżki dźwiękowej oraz nowy, w pełni profesjonalny dubbing.

Gra oczywiście nadal będzie mocno drewniana, w końcu to Gothic 2. Grafika jednak zostanie poprawiona w stosunku do oryginału oraz pojawią się też nowe animacje, których jest już ponad 200. Poprawie ulegnie też wygląd postaci. W grze pojawi się ponad 600 postaci niezależnych, z liczba unikalnych tekstur twarzy to 579, przy zaledwie 162 w Gothicu 2 i Nocy Kruka. Dzięki temu niemal każda napotkana postać będzie inna.

Premiera modyfikacja Gothic 2: Kroniki Myrtany zadebiutuje w 2020 roku, ale nie znamy jeszcze dokładnej daty. Gra pojawi się pod tytułem Archolos.