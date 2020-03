Gra RPG Game of Thrones Beyond The Wall zadebiutowała na iPhone'ach i iPadach

Mobilna produkcja oparta na marce - Gra o Tron, zadebiutowała właśnie na urządzeniach mobilnych z systemem iOS.

Game of Thrones Beyond The Wall to tytuł oparty na Grze o Tron, czyli serii książek fantasy, napisanych przez Georga R.R. Martina i popularnym serialu HBO. Fabuła produkcji toczy się 48 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w książkach i serialu. Gracze wcielają się w nowego Lorda Dowódcę Nocnej Straży, który musi pokierować strażą, bronić muru przed najazdami i dowiedzieć się, co stoi za zniknięciem jego poprzednika – Bloodravena.

Jest to bezpłatna gra mobilna z gatunku rpg, z elementami strategii. W trakcie rozgrywki, gracze wysyłają członków straży na misje eksploracyjne w celu zdobycia zasobów oraz werbowania nowych towarzyszy. Jednym z głównych elementów gry jest stworzenie idealnej drużyny i walka z przeciwnikami w systemie turowym. Poza starciami, podczas misji fabularnych, możemy mierzyć się również z innymi użytkownikami w trybie pvp.

Pomimo, że akcja gry toczy się wiele lat przed wydarzeniami ukazanymi w serialu, to do stworzonej przez graczy drużyny mogą dołączyć postacie znane z serii. Jak tłumaczą to twórcy, dzięki starożytnej magii, można zwerbować m.in. Johna Snowa, Matkę Smoków czy Jaime'go Lannistera. Każdy z bohaterów posiada własne, unikalne zdolności, które należy taktycznie wykorzystać na polu walki.

Produkcja jest już dostępna za darmo w sklepie App Store, a wersja na urządzenia z systemem Android ma zadebiutować 3 kwietnia 2020 roku.

źródło: wccftech.com