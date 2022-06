Gra o Tron i symulator mechanika za darmo! Sprawdź, jak odebrać gry

Dzisiaj od godziny 17:00 będziemy mogli odebrać kolejne darmowe gry od Epic Games Store. W tym tygodniu otrzymamy dwie darmowe produkcje.

Spis treści

Tradycyjnie, jak w każdy czwartek, dzisiaj o godzinie 17:00 w Epic Games Store będziemy mogli odebrać kolejne darmowe gry. W tym tygodniu do swoich kont dodamy aż dwie produkcje - A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition oraz Car Mechanic Simulator 2018. Oferta będzie ważna do 30 czerwca, do godziny 17:00.

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition to cyfrowa adaptacja gry planszowej Gra o Tron. Wcielając się w jeden z rodów Westeros dążymy do przejęcia władzy, czyli Żelaznego Tronu. Akcja jest osadzona po śmierci króla Roberta Baratheona. Podobnie jak w książkach, naszymi narzędziami do wykonania zadania nie będzie tylko przewaga militarna, ale także sprawna polityka, intrygi oraz podstęp. W drodze po władzę wszystko jest dozwolone. W A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition możemy grać online z maksymalnie 6 innymi graczami lub w pojedynkę. Pozostałych graczy zastępuje wtedy sztuczna inteligencja.

Zobacz również:

Car Mechanic Simulator 2018

Podobnie jak w poprzednich odsłonach Car Mechanic Simulator, wcielimy się w mechanika samochodowego, który chce rozpromować swój warsztat. W toku rozgrywki będziemy przyjmować kolejne zlecenia na naprawę pojazdów. Sam przebieg rozgrywki jest podobny do prawdziwego życia. Otrzymujemy samochód, musimy znaleźć usterkę i ją naprawić. Co więcej, zreperowane samochody możemy także testować na torach wyścigowych.

Przypominamy, że dzisiaj do godziny 17:00 możemy za darmo odebrać jeszcze grę Supraland.

Zobacz także: Daty premier gier w Polsce. Kalendarz premier 2022