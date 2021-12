Gra za darmo z Epic Games Store. Dzisiaj zmierzymy się z post-apokaliptycznymi stworami

Możemy odebrać kolejną darmową grę od Epic Games Store.

Możemy już pobierać 3 z 15 darmowych gier, które Epic Games Store udostępnia w grudniu. Tym razem całkowicie bezpłatnie do swojego konta dodamy Remnant: From the Ashes. Oferta jest ważna do jutra, do godziny 17:00.

Remnant: From the Ashes

W Remnant: From the Ashes możemy wcielić się w jedną z trzech klas postaci - Scrapper, Ex-Cultist oraz Hunter. Gra przenosi nas do post-apokaliptycznego świata opanowanego przez monstra zwane The Root. Rozgrywkę obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Będziemy zwiedzać generowane proceduralnie lokacje. Za pokonanych wrogów oraz wykonane zadania otrzymujemy punkty doświadczenia, dzięki którym możemy rozwijać swoją postać. Gra jest przeznaczona przede wszystkim do rozgrywki kooperacyjnej.

