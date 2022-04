Grace i Frankie - sezon 7. Wszystko, co wiemy (premiera, fabuła i inne)

Tytułowe Grace i Frankie to emerytki i żony prawników, którzy pewnego dnia postanawiają odejść od kobiet i wziąć ze sobą ślub. Stanowcza Grace (Jane Fonda), będąca niegdyś bizneswoman i artystka Frankie (Lily Tomlin), choć nie przepadają za swoim towarzystwem, zaczynają sobie pomagać i szukać nowych pomysłów na życie po siedemdziesiątce.

Premiera drugiej części siódmego sezonu serialu Grace i Frankie odbędzie się już 29 kwietnia 2022 roku w serwisie streamingowym Netflix.

Zobacz również:

Tomlin, Fonda, Waterston i Sheen odgrywający główne role z pewnością pojawią się w ostatnich odcinkach serialu. Podobnie będzie w przypadku Raphael, Decker, Vaughn i Embry. Spodziewamy się również, że Peter Gallagher powróci jako uwięziony w więzieniu Nick Skolka, mąż Grace. Jest również bardzo prawdopodobne, że Cora Vander Broek dalej będzie Karen Fischer, agentką FBI, badającą tę sprawę.

Oprócz tego Millicent Martin pojawi się jako Joan-Margaret, Michael Charles Roman jako Adam, Peter Cambor jako Barry oraz Lindsey Kraft jako Allison Giampietro-Smikowitz.

Ukazują się też plotki dotyczące powrotu Jacoba Erniego Hudsona, którego znamy już z poprzednich sezonów i romansu z Frankie.

W serialu ma wystąpić gościnnie Dolly Parton w obecnie nieznanej jeszcze roli. Inni ogłoszeni goście to Hans Obma, Marc Grapey i Jeanine Mason.

Grace znalazła się w niepewnej sytuacji, po tym jak Nick został zamknięty w wiezieniu z powodu szemranych praktyk biznesowych. Bohaterka zdaje sobie sprawę, że w rzeczywistości tęskni za samotnością, gdy nagle jej mąż ma być zwolniony z aresztu, jednocześnie zmuszając ją do ponownego radzenia sobie z ich wspólnym życiem.

Razem z Frankie, kobiety potajemnie przejmują z jego apartamentu ukryte 50 tys. dolarów i chowają je przed agentami pod poduszkami swojej kanapy. W praniu pieniędzy ma im pomóc Joan-Margaret, co prawdopodobnie poskutkuje tym, że także inne osoby dowiedzą się o ich ukrytym źródle gotówki.

Sol i Robert walczący z zalanym domem, spędzając czas w domku na plaży, gdy ich mieszkanie zostaje obrabowane. Dzieci Bergsteinów i Hansonów ponownie próbują załagodzić tarcia między rodzicami, angażując ich w własne problemy. Jak skończy się ta historia?

Oto oficjalny opis ostatniego sezonu od Netflix:

Siedem lat temu życie Grace i Frankie wywróciło się do góry nogami, gdy ich mężowie opuścili je dla… siebie nawzajem. Zarówno rywalki, jak i przyjaciółki, Grace i Frankie utworzyły nieprawdopodobną i nierozerwalną więź, gdy mierzyły się z niepewną przyszłością i szły ramię w ramię. Śmiały się razem, razem płakały, razem jadły grzybki i dwukrotnie stały się odnoszącymi sukcesy przedsiębiorczyniami. Historyczne 94. odcinki później, Grace i Frankie nadal pokazują sobie, swoim rodzinom i fanom, co to znaczy żyć pełnią życia, bez strachu i bez skrupułów. Oto siedem sezonów śmiechu, łez, polepszaczy nastroju i dobrych wibracji. I, jak powiedziałyby Grace i Frankie, f**k it. To może być ich finałowy rozdział, ale dopiero się rozkręcają.