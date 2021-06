Gracze Battlefield 4 przeciążają serwery EA

Po ujawnieniu najnowszego Battlefielda na targach E3 2021, do gry napłynęło wielu nowych graczy, co doprowadziło do zawieszenia serwerów. EA zwiększa ich pojemność.

Battlefield 4 znowu nabiera popularności, choć gra ta została po raz pierwszy wydana jeszcze w 2013 roku. Mimo to, po ujawnieniu Battlefield 2042 podczas E3 ludzie wracają do BF4. EA na swojej stronie pomocy technicznej wyjaśniło, że napływ graczy doprowadził do wydłużenia czasu oczekiwania dla niektórych osób, ponieważ serwery zapełniają się coraz szybciej. Firma informuje również, że będą dalej monitorować czas oczekiwania i wprowadzą dalsze poprawki, jeśli będzie to konieczne.

Dlaczego ludzie wracają do Battlefielda 4, a nie do nowszej gry z tej serii? Możliwe, że chodzi głównie o scenerię. Ostatnie gry z serii były osadzone w realiach wojen, na przykład II Wojny Światowej. Natomiast akcja 2042 rozgrywa się w... no cóż, w 2042 roku, podczas wojny w niedalekiej przyszłości. Ta nowoczesna sceneria walki była ostatnio widziana w Battlefield 4. I to pewnie dlatego ludzie wracają do BF4 - aby ponownie przeżyć radość z używania broni z celownikami z czerwoną muszką i latania odrzutowcami.

Jak wspomniano wcześniej, Battlefield 2042 został ujawniony na targach E3 2021 po licznych przeciekach i plotkach. Premiera na Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 i PC odbędzie się 22 października.

Źródło: kotaku.com