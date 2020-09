Gracze zażenowani reklamą gry FIFA 21 w gazecie dla dzieci

Fala krytyki znowu wylała się na EA Games, tym razem za promocję gry FIFA 21. Wydawcy zachęcają najmłodszych do kupna gry i według graczy reklama jest nieetyczna.

Ostatnie działania Electronics Arts spotykają się z szeroką krytyką graczy. Okazuje się, że wydawcy postanowili wypuścić reklamę w brytyjskiej gazecie przeznaczonej dla dzieci, gdzie zachęcają do zakupów w grach FIFA. W reklamie wymieniono cztery etapy gry w Ultimate Team, z czego drugi to "Wykorzystaj FIFA Points do otwierania paczek". Punkty FIFA to wirtualna waluta, którą można kupić jedynie za prawdziwe pieniądze, których dzieci przecież nie posiadają, więc inwestować będą musieli rodzice. Według grona graczy takie działanie jest nieetyczne i niestosowne.

Jak wiemy, FIFA 21 będzie miała swoją premierę już na początku kolejnego miesiąca, więc wydawca chętnie ją promuje. Czy warto jednak posuwać się do wszystkiego tylko w celu zwiększenia zasięgu i reklamy? Gracze zdecydowanie odpowiadają - nie. Tweety wywołały w większości negatywne reakcje na różnych portalach, w tym na Reddicie. EA jest oskarżone o "normalizację zakupów w grach dla dzieci" w nieetyczny sposób, co dodatkowo rozpoczęło dyskusję nad tym, czy FIFA Ultimate Team jest zalążkiem hazardu.

