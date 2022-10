Graczu, nie bądź obojętny! Sprawdź najlepsze karty graficzne w 2022 roku

Rynek kart graficznych jest obecnie dość ciężkim temat, gdyż ich dostępność oraz ceny bardzo szybko się zmieniają. Przygotowaliśmy poradnik, w którym pomagamy znaleźć najlepszą kartę graficzną dopasowaną do Twoich potrzeb o budżetu.

Spis treści

Fot. Dominik Kujawski / PCWorld

Większość ludzi, którzy poszukują nowej karty graficznej, ma w głowie jedno podstawowe pytanie: która jest najbardziej opłacalna? Oczywiście odpowiedź będzie się różnić w zależności od Twojego budżetu. Poza tym, istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę:

wydajność

hałas

sterowniki

dodatkowe oprogramowanie

Przetestowaliśmy niemal wszystkie najważniejsze układy GPU, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilku lat, od budżetowych kart po luksusowe modele. Nasza wiedza została zebrana w tym artykule - przewodniku zakupowym zawierającym rekomendacje dotyczące tego, jaką kartę graficzną kupić, niezależnie od tego, jakiego rodzaju wrażeń poszukujesz.

Uwaga: Zapotrzebowanie na karty graficzne jest obecnie ogromne. Nowsze modele wyprzedają się błyskawicznie i często kosztują o wiele więcej niż ich sugerowana cena detaliczna. Nawet karty graficzne starszej generacji są sprzedawane za więcej niż kosztowały nowe, sprzed lat. Zwróć uwagę, że podane kwoty są właśnie sugerowanymi cenami detalicznymi i mogą się różnic od faktycznych, jakie obecnie można znaleźć w sklepach z elektroniką.

Najlepsze budżetowe karty graficzne

Karty graficzne nowej generacji, Nvidia GeForce RTX z serii 30 i AMD Radeon RX 6000, nie trafiły jeszcze na rynki budżetowe, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, za ile obecnie sprzedawane są karty graficzne. A przy nawet starszych modelach kart graficznych, sprzedających się za o wiele więcej niż ich sugerowana cena detaliczna, jest to praktycznie niemożliwe, aby obecnie dostać budżetową kartę graficzną. Zamiast tego rozważ wypróbowanie darmowego strumieniowania w chmurze GeForce Now firmy Nvidia lub konsoli do gier nowej generacji. Nowy poziom RTX 3080 w usłudze GeForce Now zapewnia wrażenia w grach z najwyższej półki, jeśli tylko Twoje połączenie internetowe jest w stanie nadążyć. Niestety jest to jednak usługa płatna, w dodatku w miesięcznej subskrypcji, więc na dłuższy czas może nie być to najlepsze rozwiązanie.

Zobacz również:

Obecnie najlepiej będzie, jeśli kupisz jeden z APU od AMD (Accelerated Processing Unit), np. Ryzen 5000G, które są dostępne w sklepach zarówno w formie "zrób to sam", jak i w wielu gotowych systemach. Będziesz musiał zmniejszyć niektóre opcje graficzne, aby uzyskać najlepszą wydajność, ale będziesz w stanie grać w gry esportowe, a nawet tytuły triple-A w przyzwoitej jakości i w rozdzielczości 720p lub 1080p. Cena około 1300 zł za Ryzen 5 5600G i około 1600 zł za Ryzen 7 5700G nie jest niska, zwłaszcza, że do ich montażu potrzebna jest płyta główna. Pamiętaj jednak, że w tej cenie dostajesz zarówno procesor, jak i układ graficzny. Poza tym, są one stale dostępne do zakupu.

Fot. AMD Ryzen

Najlepsze karty graficzne 1080p

Karty graficzne nowej generacji, Nvidia GeForce RTX z serii 30 i AMD Radeon RX 6000, jeszcze nie dotarły do bardziej powszechnie dostępnych punktów cenowych, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, za ile karty graficzne są obecnie sprzedawane. To powiedziawszy, Radeon RX 6600 jest dobrą opcją dla gry w 1080p przy 60 klatkach na sekundę lub wyższej. Procesor graficzny AMD jest pierwszą prawdziwą kartą graficzną 1080p/60 tej generacji i może pochwalić się ekstremalną wydajnością energetyczną, która pomaga utrzymać ją w chłodnym i cichym trybie pracy. Nie jest to jednak najlepsza opcja, jeśli masz nadzieję, że przerzucisz się na ray tracing.

Radeon RX 6600 Swft 210 / fot. Brad Chacos

Kolejną opcją jest GeForce RTX 3060, która jest przyzwoitą opcją, jeśli oczekujesz wysokiej częstotliwości odświeżania 1080p. Jeśli uda Ci się znaleźć RTX 3060 w cenie detalicznej, to jest to lepsza opcja niż identycznie wyceniony Radeon RX 6600 - ten pierwszy jest szybszy, ma 4 GB więcej pamięci VRAM i lepiej radzi sobie z ray tracingiem.

GeForce RTX 3060 XC Black / fot. Brad ChacosGaming

GeForce RTX 1660, 1660 Super i 1660 Ti również są dobrymi opcjami do gier w 1080p na panelach 60 Hz, podobnie jak starsze karty AMD Radeon RX 5600 XT i 5700. Rozważyć można również GeForce RTX 2060, jeśli zależy Ci na możliwościach ray tracingu i DLSS. Nawet starsze modele, takie jak Radeon RX 580 i 590 lub GeForce GTX 1060 firmy Nvidia mogą się sprawdzić, choć trzeba będzie pójść na pewne wizualne kompromisy, bo te karty zaczynają się już naprawdę starzeć.

Radeon RX 6600 XT / fot. Brad Chacos

Najlepsze karty graficzne 1440p

Jeśli szukasz możliwości wyświetlania obrazu w rozdzielczości w 1440p i z prędkością ponad 60 klatek na sekundę (a często znacznie wyższą) bez żadnych kompromisów graficznych, karta GeForce RTX 3060 Ti firmy Nvidia jest obecnie jedną z najlepszych opcji. Jest ona szybsza niż RTX 2080 Super poprzedniej generacji - jeszcze kilka miesięcy temu był to drugi najpotężniejszy procesor graficzny na świecie.

GeForce RTX 3060 Ti radzi sobie z ray tracingiem lepiej niż najdroższe procesory graficzne AMD, w dużej mierze dzięki fantastycznej technologii DLSS 2.0 firmy Nvidia. Jest też zdolny do grania w 4K, ale 8 GB pamięci może go w tym czasem powstrzymać.

GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition / fot. Brad Chacos

Jeśli masz monitor 120 Hz+ 1440p, warto rozważyć GeForce RTX 3070, ale jest on tylko o 9 - 15% szybszy niż RTX 3060 Ti w 1440p, w zależności od gry. To sprawia, że RTX 3060 Ti jest lepszą opcją dla większości osób, choć wzrost wydajności RTX 3070 może być opłacalny, jeśli trzymasz się swoich kart graficznych przez szczególnie długi czas przed kolejną modernizacją.

GeForce RTX 3070 Ti jest niewiele szybszy od tego modelu, choć wyposażono go w znacznie szybszą pamięć GDDR6X. Większość ludzi powinna kupić model 3060 Ti, jeśli uda im się go znaleźć w pół-rozsądnej cenie.

TUF GeForce RTX 3060 Ti / fot. Brad Chacos

Co jednak ważne, GeForce RTX 3070 (i 3060 Ti) ma tylko 8 GB pamięci GDDR6. To może nie wystarczyć do gier w 4K, ale do 1440p w większości scenariuszy jest w porządku, lecz nie we wszystkich. Na przykład gra Watch Dogs Legion zużywa więcej niż 8 GB pamięci VRAM w rozdzielczości 1440p, jeśli podkręcisz ustawienia grafiki i włączysz ray tracing w czasie rzeczywistym. Jeśli masz wątpliwości, zastanów się nad zakupem Radeona RX 6800 - zapłacisz nieco więcej za nieco wyższą wydajność, ale co ważniejsze, firma AMD wyposażyła Radeona RX 6800 w 16 GB pamięci GDDR6. Karty z serii RTX 30 firmy Nvidia są jednak o wiele, wiele lepsze w ray tracingu i przede wszystkim tańsze.

Zmniejszona wersja karty AMD Radeon RX 6700 XT ma 12 GB pamięci VRAM. Zapewnia świetną wydajność w grach 1440p, która jest nieco szybsza niż RTX 3060 Ti, ale jej cena jest bardziej zbliżona do RTX 3070, a to porównanie nie jest dla niej korzystne.

Radeon RX 6800 / fot. Brad Chacos

Wracając do Nvidii, GeForce RTX 3060 również oferuje 12 GB pamięci oraz dobre wrażenia w rozdzielczości 1440p na poziomie podstawowym. Być może w szczególnie intensywnych grach trzeba będzie nieco obniżyć ustawienia graficzne, by osiągnąć 60 klatek na sekundę, ale nie powinno być problemów z przekroczeniem tego uświęconego celu w każdym tytule.

Jeśli szukasz monitora 1440p o wysokiej częstotliwości odświeżania lub ultraszerokiego monitora 3440 × 1440 pikseli, Nvidia GeForce RTX 3080 i AMD Radeon RX 6800 XT to doskonałe opcje, które oferują świetną wydajność. Nawet przy ustawieniach wizualnych ustawionych na Ultra, zapewnia ponad 100 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p w ponad 10 grach, które testowaliśmy, a często znacznie powyżej. RTX 3080 i Radeon RX 6800 XT zapewniają o ponad 50 procent wyższą wydajność niż RTX 2080 jako model bazowy i pokonują nawet RTX 2080 Ti ze sporym marginesem.

GeForce RTX 3080 Founders Edition / fot. Brad Chacos

Wszystkie te opcje są też wystarczająco szybkie, by grać w gry z ray trackiem w płynnym tempie w rozdzielczości 1440p - czego nie można było powiedzieć o starszych kartach z serii RTX 20. Możliwe, że będziesz musiał zmienić niektóre opcje wizualne podczas włączania ray tracingu na kartach AMD, jednak szybsze rdzenie RT i technologia DLSS oznaczają, że nie będziesz musiał dokonywać takich poświęceń w przypadku GPU Nvidii. AMD po raz kolejny ma jednak przewagę w zakresie pojemności pamięci - 16 GB GDDR6 w porównaniu do 10 GB GDDR6X w RTX 3080, ale nie powinno to mieć większego znaczenia przy rozdzielczości 1440p.

Nie kupuj jednak RTX 3080 ani Radeona RX 6800, jeśli masz monitor 60 Hz 1440p. Są one zbyt drogie, chyba że posiadasz monitor 120 Hz lub więcej o rozdzielczości 1440p, który może wykorzystać ich niedorzeczne prędkości. Są one jednak dobrym połączeniem z 60 Hz monitorem 3440 × 1440 pikseli, ponieważ wyższa rozdzielczość jest bardziej wymagająca.

Nitro+ Radeon RX 6800 XT / fot. Brad Chacos

Najlepsze karty graficzne 4K

Te same obawy, które wymieniliśmy w odniesieniu do kart ostatniej generacji w naszej sekcji 1440p, są kontynuowane tutaj. Pojawienie się nowej generacji procesorów graficznych Radeon i GeForce natychmiast zmieniło wartości większości kart klasy premium sprzed lat, a ich ceny są obecnie bardzo wysokie,.

Największe różnice pomiędzy AMD i Nvidią w segmencie premium to ray tracing i pojemność pamięci. Procesory graficzne AMD Radeon z serii 6000 wyposażone są w ogromne pule pamięci o pojemności 16 GB, które powinny poradzić sobie ze wszystkim, co gry będą w stanie im zaoferować w najbliższej przyszłości. Dla kontrastu, Nvidia nie była tak hojna w kwestii pamięci w swojej linii RTX, a niektóre rzadkie, szczególnie wymagające gry już teraz wykorzystują limity pamięci VRAM kart GeForce. Jednak seria RTX 30 oferuje znacznie wyższą wydajność ray tracingu, zarówno pod względem mocy obliczeniowej, jak i ogromnego wzrostu zapewnianego przez DLSS 2.0, na który AMD nie ma obecnie odpowiedzi. Ray tracing nabiera rozpędu w konsolach nowej generacji, ale nadal jest stosunkowo rzadki we współczesnych grach.

GeForce RTX 3070 Founders Edition / fot. Brad Chacos

Warto rozważyć GeForce RTX 3070, która jest tak samo szybka, jak flagowy model RTX 2080 Ti i przekracza lub zbliża się do granicy 60 klatek na sekundę w większości - ale nie wszystkich - gier w rozdzielczości 4K z maksymalnymi ustawieniami graficznymi. Ostrzegamy jednak, że w niektórych grach trzeba będzie zmniejszyć liczbę klatek na sekundę, by osiągnąć 60 klatek, a karta może mieć problemy, jeśli włączysz ray tracing w grach, które go obsługują.

Z kolei GeForce RTX 3070 Ti ma szybszą pamięć GDDR6X i nieco więcej mocy, więc radzi sobie z 4K nieco lepiej niż jego imiennik bez Ti, choć wszystkie te same zastrzeżenia istnieją również w przypadku tej karty.

Radeon RX 6800 XT / fot. Brad Chacos

Jeśli nie chcesz dokonywać tych sporadycznych poprawek jakości grafiki lub martwić się o to, czy 8 GB pamięci wystarczy do gier 4K za rok lub dwa, rozważ zamiast tego Radeona RX 6800 od AMD. Jest on nieco szybszy od RTX 3070 i wyposażony w 16 GB pamięci GDDR6. Technologia Smart Access Memory firmy AMD zapewnia kartom graficznym z serii Radeon RX 6000 dodatkowy wzrost prędkości w połączeniu z procesorem Ryzen 5000 na płycie głównej X570.

Jeśli zależy Ci na jeszcze wyższej wydajności lub masz monitor 4K o wysokiej częstotliwości odświeżania, przejdź na karty Radeon RX 6800 XT lub GeForce RTX 3080. W naszym zestawie testowym nie ma gry, która nie osiągałaby średniej 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K z włączonymi wszystkimi możliwymi efektami wizualnymi na tych kartach, a często nawet znacznie przekraczają one ten pułap.

GeForce RTX 3080 i Radeon RX 6800 XT wyświetlają klatki nawet o 80% szybciej niż RTX 2080 w kilku grach w rozdzielczości 4K, a w innych o 60%. Są one o około 30% szybsze od GeForce RTX 2080 Ti, flagowego modelu poprzedniej generacji, a także o 100 - 160% szybsze od starszego GeForce GTX 1080. Ta przytłaczająca moc sprawia, że są to także doskonałe opcje do gier w rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli w trybie ultrawide.

Różnice w funkcjach są tutaj szczególnie kluczowe. Radeon RX 6800 XT wyposażony jest w 16 GB pamięci GDDR6, podczas gdy RTX 3080 posiada 10 GB szybszej pamięci GDDR6X. Przewaga Nvidii w zakresie ray tracingu jest jednak jeszcze większa w przypadku kart z górnej półki, ponieważ jej rdzenie RT drugiej generacji i technologia DLSS umożliwiają grę w rozdzielczości 4K z włączonym ray tracingiem. Karty AMD po prostu nie są w stanie obsługiwać gier z ray tracingiem w rozdzielczości wyższej niż 1440p, a przynajmniej nie bez spowolnienia liczby klatek na sekundę.

Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition / fot. Brad Chacos

Aktualne ceny w sklepach Corsair Hydro X Series XG5 RGB blok wodny do kart graficznych – pasuje do... 899 zł

Przesuwając się jeszcze wyżej, jeszcze bardziej monstrualny GeForce RTX 3090 "BFGPU" dysponuje 10 496 rdzeniami CUDA, złączami SLI i ogromną ilością 24 GB szybkiej pamięci GDDR6X. To oszałamiająca wartość dla twórców, którzy mogą wykorzystać całą tę pamięć VRAM i osiągnąć 60 klatek na sekundę w niedorzecznej rozdzielczości 8K w kilku grach, ale jest tylko o 10 - 15% szybszy niż RTX 3080 w 4K za ponad dwukrotnie wyższą cenę. Większość ludzi powinna zaopatrzyć się w RTX 3080, aby uzyskać wciąż doskonałe wrażenia w 4K, ale nie da się ukryć, że GeForce RTX 3090 jest obecnie najszybszą kartą do gier.

GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition / fot. Brad Chacos

Jeśli jednak jesteś gotów wydać czterocyfrową kwotę na kartę graficzną, najlepszym wyborem będzie GeForce RTX 3080 Ti. Jest on tak samo szybki jak model 3090, a jednocześnie tańszy, wszystko dzięki zmniejszeniu pojemności pamięci GDDR6X z niedorzecznych 24 GB do wciąż świetnych 12 GB.

Radeon RX 6900 XT / fot. Brad Chacos

Po raz pierwszy od dłuższego czasu AMD oferuje konkurenta dla flagowego układu graficznego GeForce firmy Nvidia, ale trudno jest polecić Radeona RX 6900 XT, pomimo znacznej obniżki w stosunku do RTX 3090. Jest on tylko o 2% wolniejszy od RTX 3090 w grach w rozdzielczości 1440p, więc może być wart rozważenia w przypadku monitora 1440p o wysokiej częstotliwości odświeżania lub w przypadku ultrawide 3440 × 1440 pikseli, gdzie radzi sobie bardzo dobrze. Może to być także solidna opcja dla użytkowników Linuksa, ponieważ sterowniki AMD działają tam z dużo mniejszym oporem. Karta ta oferuje także o wiele więcej możliwości podkręcania niż konkurencyjne układy GeForce.

Jednak Radeon RX 6900 XT przegrywa z RTX 3090 o ponad 9% w grach 4K, a ponieważ AMD nie oferuje rywala DLSS, gry z ray trackiem są ograniczone do rozdzielczości 1440p - co jest wadą tak drogiej karty graficznej. Radeon RX 6800 XT jest niemal tak samo szybki i jednocześnie tańszy, a RTX 3080 jest zasadniczo tak samo szybki w 4K i ma znacznie lepszą wydajność ray tracingu. Jest to fantastyczna karta graficzna i wspaniale jest w końcu zobaczyć AMD konkurujące z Nvidią na rynku kart z górnej półki, ale Radeon RX 6900 XT nie wyrzeźbi dla siebie silnej niszy. Niereferencyjne wersje tego procesora graficznego mogą jednak mieć spory potencjał.

Czego szukać w niereferencyjnych kartach graficznych?

Jeśli chcesz zrobić zakupy wykraczające poza zakres naszych wyborów, wiedz, że znalezienie odpowiedniej karty graficznej może być trudne. Różni sprzedawcy oferują niereferencyjne konstrukcje producentów każdego układu GPU. Na przykład, możesz kupić różne modele Radeon RX 6700 XT od Sapphire, XFX, Asus, MSI i PowerColor.

Aby pomóc zawęzić opcje i znaleźć odpowiednią kartę dla siebie, powinieneś wziąć pod uwagę następujące rzeczy podczas przeprowadzania swoich poszukiwań:

Podkręcanie : Wyższe modele są często podkręcane w różnym stopniu, co może prowadzić do wyższej wydajności. Większość nowoczesnych kart graficznych oferuje jednak ten sam podstawowy poziom wydajności.

: Wyższe modele są często podkręcane w różnym stopniu, co może prowadzić do wyższej wydajności. Większość nowoczesnych kart graficznych oferuje jednak ten sam podstawowy poziom wydajności. Rozwiązania chłodzące : Wiele kart graficznych jest dostępnych z niestandardowymi coolerami, które obniżają temperatury i hałas wentylatorów. Zdecydowana większość z nich radzi sobie dobrze. Karty graficzne chłodzone cieczą działają jeszcze chłodniej, ale wymagają dodatkowego miejsca w obudowie na przewody i chłodnicę. Jeśli to możliwe, unikaj kart graficznych z pojedynczymi wentylatorami i dmuchawami, chyba że masz kompaktową obudowę komputera lub planujesz używać niestandardowych bloków chłodzenia wodnego.

: Wiele kart graficznych jest dostępnych z niestandardowymi coolerami, które obniżają temperatury i hałas wentylatorów. Zdecydowana większość z nich radzi sobie dobrze. Karty graficzne chłodzone cieczą działają jeszcze chłodniej, ale wymagają dodatkowego miejsca w obudowie na przewody i chłodnicę. Jeśli to możliwe, unikaj kart graficznych z pojedynczymi wentylatorami i dmuchawami, chyba że masz kompaktową obudowę komputera lub planujesz używać niestandardowych bloków chłodzenia wodnego. Rozmiar : Wiele kart graficznych ma podobny rozmiar, ale istnieją również dłuższe i krótsze modele. Karty graficzne z wyższej półki zaczynają być wyposażane w szczególnie masywne, niestandardowe rozwiązania chłodzące, aby okiełznać procesory graficzne klasy entuzjastycznej. Przed zakupem sprawdź, czy wybrana przez Ciebie karta graficzna zmieści się w Twojej obudowie.

: Wiele kart graficznych ma podobny rozmiar, ale istnieją również dłuższe i krótsze modele. Karty graficzne z wyższej półki zaczynają być wyposażane w szczególnie masywne, niestandardowe rozwiązania chłodzące, aby okiełznać procesory graficzne klasy entuzjastycznej. Przed zakupem sprawdź, czy wybrana przez Ciebie karta graficzna zmieści się w Twojej obudowie. Kompatybilność : Nie każdy sprzęt obsługuje szeroką gamę opcji łączności. Karty graficzne z wyższej półki mogą być pozbawione portów DVI, a monitory z niższej półki - wejść DisplayPort. Tylko najnowocześniejsze karty graficzne Radeon i GeForce obsługują wyjścia HDMI 2.1. Upewnij się, że Twoja karta graficzna i monitor mogą się ze sobą połączyć. Upewnij się też, że Twój zasilacz ma moc zalecaną dla wybranej przez Ciebie karty graficznej.

: Nie każdy sprzęt obsługuje szeroką gamę opcji łączności. Karty graficzne z wyższej półki mogą być pozbawione portów DVI, a monitory z niższej półki - wejść DisplayPort. Tylko najnowocześniejsze karty graficzne Radeon i GeForce obsługują wyjścia HDMI 2.1. Upewnij się, że Twoja karta graficzna i monitor mogą się ze sobą połączyć. Upewnij się też, że Twój zasilacz ma moc zalecaną dla wybranej przez Ciebie karty graficznej. Ray tracing i DLSS w czasie rzeczywistym: Karty graficzne Radeon RX 6000 firmy AMD oraz wszystkie karty RTX firmy Nvidia oferują możliwość grania w gry z aktywnymi efektami ray tracingu w czasie rzeczywistym. Procesory graficzne Nvidii z serii RTX 30 mają jednak ogromną przewagę nad wszystkimi innymi, napędzaną jeszcze bardziej przez dedykowane rdzenie tensorowe do przetwarzania zadań uczenia maszynowego, takich jak Deep Learning Super Sampling, które wykorzystują sztuczną inteligencję do przyspieszenia działania gier przy minimalnym wpływie na wierność wizualną. Procesory graficzne GeForce RTX z serii 20 również obsługują DLSS, ale AMD nie ma jeszcze na to odpowiedzi, choć firma zapowiada, że w najbliższych miesiącach wprowadzi bardziej otwartą funkcję "FidelityFX Super Resolution", która będzie z nią rywalizować.

Polecamy również nasze zestawienie najlepszych procesorów do gier na 2022 rok.

Sprawdź ceny kart graficznych w internetowych sklepach z elektroniką: