Graj na maxa - monitory gamingowe 4K są w Twoim zasięgu

Chcesz mieć najlepsze wrażenia z gry? Pomoże Ci wysoka jakość obrazu, a monitory 4K są teraz w najlepszych cenach. Zobacz, który warto nabyć!

Spis treści

Monitor dla gracza 4K - jakie cechy musi mieć?

Monitor to bardzo ogólne pojęcie, obejmujące zarówno modele do pracy, rozrywki, jak i gier. Jednak gdy mówimy o grach, liczą się dwa elementy - częstotliwość odświeżania obrazu oraz rozmiar. Jak grać, to na całego, prawda? Od pierwszego parametru zależy płynność, od drugiego - komfort zabawy. Jeśli preferujesz dynamiczne gry, jak shootery czy sportowe, wówczas minimalna częstotliwość dla Ciebie to 144 Hz. W przypadku bardziej spokojnych zabaw, np. strategii czy gier indie, wystarczy 120 Hz. Jeśli chodzi o wielkość ekranu, uznajemy 24" za minimum, ale rekomendujemy 27" i więcej.

Monitory 4K w promocjach - kup tanio

W poniższym zestawieniu znajdziesz aktualne propozycje polskich sklepów, które spełniają oba te warunki - czyli nie schodzimy poniżej 24" i 120 Hz. Dzięki Black Friday masz okazję do kupienia wymarzonego modelu w rozsądnej cenie.

Morele

Fot.: HP

Asus TUF Gaming VG28UQL1A (90LM0780-B01170) - częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x1, HDMI x4, USB typu B x1, przekątna ekranu: 28", rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD 4K), typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 3 699 zł . Kup teraz!

- częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x1, HDMI x4, USB typu B x1, przekątna ekranu: 28", rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD 4K), typ matrycy: IPS. Cena w promocji: . Kup teraz! HP Omen 27u (3G6W0E9) - częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x1, HDMI x2, USB-C x1, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD 4K), typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 3 199 zł . Kup teraz!

- częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x1, HDMI x2, USB-C x1, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD 4K), typ matrycy: IPS. Cena w promocji: . Kup teraz! Dell G3223Q (210-BDXS) - częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x1, HDMI x2, USB typu B x1, przekątna ekranu: 32", rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD 4K), typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 3 549 zł. Kup teraz!

RTV Euro AGD

Fot.: Acer

Acer Nitro XV282KKV 1ms 144Hz - częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x1, HDMI 2.1 x2, USB 3.0/USB 3.1 x4, USB 3.1 Typ C x1, wyjście liniowe audio, przekątna ekranu: 28", rozdzielczość: 3840 x 2160, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 3 299 zł. Kup teraz!

MediaMarkt

Fot.: HP

HUAWEI MateView GT 34 UWQHD VA - częstotliwość odświeżania: 165 Hz, podstawowe złącza: 1x DisplayPort, 2x HDMI, przekątna ekranu: 34", rozdzielczość: 3840 x 2160, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 2 199 zł . Kup teraz!

- częstotliwość odświeżania: 165 Hz, podstawowe złącza: 1x DisplayPort, 2x HDMI, przekątna ekranu: 34", rozdzielczość: 3840 x 2160, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: . Kup teraz! XIAOMI Mi 34 Curved - częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, przekątna ekranu: 34", rozdzielczość: 3440 x 1440, typ matrycy: VA. Cena w promocji: 1 699 zł . Kup teraz!

- częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, przekątna ekranu: 34", rozdzielczość: 3440 x 1440, typ matrycy: VA. Cena w promocji: . Kup teraz! HP X34 QHD Gaming (2V7W6E9) - częstotliwość odświeżania: 154 Hz, podstawowe złącza: 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, przekątna ekranu: 34", rozdzielczość: 3440 x 1440, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 1 669 zł. Kup teraz!

Media Expert

Fot.: LG

LG UltraWide 34WP75C-B Curved - częstotliwość odświeżania: 160 Hz, podstawowe złącza: HDMI x2, Wyjście liniowe audio, DisplayPort x1, USB x2, USB Type-C x1, przekątna ekranu: 34", rozdzielczość: 3440 x 1440, typ matrycy: VA. Cena w promocji: 1 899 zł . Kup teraz!

- częstotliwość odświeżania: 160 Hz, podstawowe złącza: HDMI x2, Wyjście liniowe audio, DisplayPort x1, USB x2, USB Type-C x1, przekątna ekranu: 34", rozdzielczość: 3440 x 1440, typ matrycy: VA. Cena w promocji: . Kup teraz! SONY Inzone M9 - częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: HDMI x2, Wyjście liniowe audio, DisplayPort x1, USB x4, USB Type-C x1, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 3840 x 2160, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 4 899 zł . Kup teraz!

- częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: HDMI x2, Wyjście liniowe audio, DisplayPort x1, USB x4, USB Type-C x1, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 3840 x 2160, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: . Kup teraz! SAMSUNG Odyssey LS28AG700NUXEN - częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: HDMI x2, DisplayPort x1, USB x3 , przekątna ekranu: 28", rozdzielczość: 3840 x 2160, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 2 899 zł. Kup teraz!

Komputronik