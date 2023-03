Grałem już w Dead Island 2 i powiem tylko jedno „spójrzcie jak zmasakrowali mojego chłopca”

Miałem już okazję zapoznać się z niemal finalną wersją gry i mogę wam powiedzieć, że Dead Island 2 zmasakrowało moją ukochaną markę.

Spis treści

Dead Island 2 to jedna z tych gier, które zostały zapowiedziane zdecydowanie za wcześniej, a proces ich produkcji był wyjątkowo burzliwy. Podobne było choćby z Cyberpunk 2077 czy Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, które wciąż pozostaje w zawieszeniu. Pierwszy zwiastun Dead Island 2 otrzymaliśmy w 2014 roku, a gra miała trafić do sprzedaży już rok później. Niestety, jak już wiemy, tego terminu nie udało się dotrzymać. Powodów było wiele, ale jednym z nich mogła być rotacja zespołami odpowiedzialnymi za stworzenie gry. Początkowo Dead Island 2 tworzyło studio Yager Development, następnie (od 2016 roku) Sumo Digital, aż wreszcie od 2019 roku - Dambuster Studios, i to właśnie ten ostatni zespół doprowadził Dead Island 2 do szczęśliwego finału.

Miałem już okazje zapoznać się z niemal finalną wersją gry i mogę wam powiedzieć, że Dead Island 2 z całą pewnością nie powtórzy błędów konkurencji, jednak boli mnie, że przy tym zmasakrowało moją ukochaną markę.

Witajcie w Hell-a

Dead island 2 zabiera nas w podróż do Los Angeles, które w świecie gry określane jest mianem Hell-a. Nazwa ta nie jest przypadkowa, bowiem „Miasto Aniołów” zostało strefą kwarantanny po wybuchu nieznanego nikomu wirusa powodującego, że ludzie zamieniają się w zombie i inne dziwne zmutowane istoty. Możemy wcielić się w jedną z 6 dostępnych postaci, a są to:

Ryan

Carla

Bruno

Amy

Jacob

Dani

Każda z nich może pochwalić się własną historią, specjalnymi umiejętnościami, predyspozycjami oraz, co wyjątkowo imponujące, pełnym udźwiękowieniem. Szczególnie że nasi bohaterowie naprawdę sporo gadają i żywo uczestniczą w przedstawionej historii.

Będąc już przy opowieści, to warto podkreślić, że ta zaczyna się dosyć sztampowo. Samolot, który miał nas ewakuować z zagrożonej strefy, rozbija się na przedmieściach LA, a my jesteśmy jedynymi, którzy ocaleli. Miałem okazję zapoznać się ze znaczną częścią opowieści i mogę stwierdzić, że ta bardzo mi się spodobała. Z jednej strony mamy tu prawdziwy miszmasz klasycznych rozwiązań i wątków znanych z opowieści o zombie, z drugiej natomiast wszystko to podane jest w świeżym, aromatycznym sosie, który powoduje, że nawet dość czerstwe momentami żarty sprawią, że się uśmiechniemy.

Dead Island 2 nie stara się przy tym być śmiertelnie poważne. Choć gra potrafi momentami wystraszyć (kto by się spodziewał, że zombie mogą się tak skradać), a przy tym jest niesamowicie wręcz brutalna i krwawa, to raczej traktuje wszystko z delikatnym przymrużeniem oka. To, co mnie urzekło, to fakt, że deweloperzy byli w stanie zachować znakomitą równowagę pomiędzy powagą a szaleństwem. Choć momentami Dead Island 2 bywa naprawdę zwariowane, to nigdy nie jest głupkowate.

Miażdżąc, rąbiąc, paląc i siekając

W Dead Island 2 kluczową rolę odgrywa walka, głównie z zombie i innymi kreaturami. Od tego typu produkcji oczekuję, że będzie to element najbardziej dopracowany, taki, który sprawi, że nawet pod 20, 30 czy 40 godzinach zabijania setek, a może już tysięcy zombie wciąż będzie sprawiało mi to frajdę. Czy Dead Island 2 to się udało? Ba, i to jeszcze jak!

System walki w zwarciu w Dead Island 2 jest nie tylko niesamowicie efektowny, ale również satysfakcjonujący i angażujący. Podstawy wydają się być banalnie proste – do dyspozycji mamy standardowe ataki i ładowany, potężny cios. Co istotne w grze nie ma systemu wytrzymałości, oznacza to, że możemy biegać i atakować niemal bez przerwy. Mamy za to energię, którą zużywamy na ładowane ataki i specjalne zdolności. Te ostatnie otrzymujemy w postaci kart, które są elementem rozwoju postaci. Są ich 4 kategorie, a w każdej z nich znajdziemy zarówno pasywne, jak i aktywne zdolności.

Co istotne, od pierwszego starcia czuć każdy cios zadany umarlakom. Na paskudnych obliczach zombiaków widać też każdy nasz atak. Odpadające żuchwy czy zwisające z oczodołów gałki oczne, to widok na porządku dziennym. Wspominałem już, że Dead Island 2 jest niesamowicie krwawą i brutalną grą, prawda? To właśnie w dużej mierze za sprawą systemu walki. Możemy m.in. odcinać kończyny atakującym nas monstrom, przez co zmieni się ich zachowanie. Jakież było moje zdziwienie, gdy po odcięciu rąk pewien zombiak stał się jeszcze bardziej agresywny, próbując mnie ugryźć. To jednak zaledwie ułamek tego co oferuje gra. W trakcie starć regularnie będziemy miażdżyć, rąbać, palić, siekać, a nawet rozpuszczać zombie. Co istotne, za każdym razem zostanie nam to wyjątkowo obrazowo zaprezentowane.

To, co mnie bardzo cieszy, to fakt, że nawet najzwyklejsze zombie potrafią być poważnym problemem. Oczywiście odpowiednio wybierając cele, czy planując miejsce ataku, poradzimy sobie nawet z całymi hordami bez problemu. Wystarczy jednak chwila nie uwagi i stracimy życie w kilka chwil. Podczas starć kluczową rolę odegrają możliwość bloku bądź uniku. Wykonana w odpowiednim czasie umiejętność defensywna pozwoli nam na wykonanie potężnego kontrataku, który nie tylko jest w stanie zabić pomniejsze zombie od razu, ale przede wszystkim wygląda rewelacyjnie.

Sympatycy walki na dystans również znajdą coś dla siebie bowiem Dead Island 2 oferuje bogaty arsenał broni palnej. Oczywiście nie jest ona od razu dostępna i trzeba dbać o amunicję, ale i tak znajdziecie mnóstwo okazji do efektownego wykańczania zombie z dystansu. Tu muszę jednak podkreślić, że system strzelania w Dead Island 2 nie należy do najlepszych. Brak mu pewnej ciężkości, poczucia, że właśnie oddaliśmy serię z karabinu. Widać wyraźnie, że twórcy poświęcili znacznie więcej czasu na walkę w zwarciu, która jest esencją rozgrywki.

Parę słów warto poświęcić również naszym adwersarzom. Rodzajów zombie jest bowiem całe mnóstwo. Od klasycznych, powolnych „szwendaczy”, przez niesamowicie wytrzymałych „siłaczy” po plujące kwasem monstra. Co więcej, każdy rodzaj zombie ma przynajmniej kilka odmian, które zachowują się inaczej.

Za przykład niech nam posłuży „płonący biegacz”, który oprócz tego, że jest wyjątkowo szybki i agresywny to jeszcze może nas poparzyć. Automatycznie jest on również odporny na żywioł ognia. Na szczęście, wykorzystując odpowiednie gadżety czy elementy środowiska, możemy go ugasić. Takich ciekawych interakcji z poszczególnymi zombie jest znacznie więcej i niektóre możemy wykorzystać na naszą korzyść. Spędziłem z Dead Island 2 około 20 godzin i nawet przez chwilę nie poczułem znużenia. Eksploracja i walka w grze Dumpster Studios jest po prostu zbyt dobra.

Panie, ale jak to chodzi!

Do premiery Dead Island 2 pozostał jeszcze ponad miesiąc, a ja powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia skąd ta decyzja deweloperów. Podczas swojej przygody w wypełnionym zombie LA nie przypominam sobie nawet jednej sytuacji, która sprawiłaby, że gra przestała reagować w odpowiedni sposób. W testowanej przeze mnie wersji na Xbox Series X wszystko działało niesamowicie płynnie i co najważniejsze prezentowało się przy tym wyjątkowo atrakcyjnie. Zero jakichkolwiek błędów czy bugów. Oczywiście mogłem mieć też sporo szczęścia, ale jeśli przez około 20 godzin nic nieprzewidywalnego nie przerwało mojej rozgrywki, to raczej stawiałbym na kunszt deweloperów i dopracowanie produkcji, a nie ślepy fart.

Co wyście uczynili?

Poruszając temat Dead Island 2 nie sposób nie odnieść się do studia Techland i serii Dying Light. Należy bowiem pamiętać, że to właśnie polski zespół był odpowiedzialny za stworzenie dwóch pierwszych gier z serii (dwójka w tytule Dead Island może być nieco myląca). Co więcej, początkowo to właśnie Techland miał przygotować Dead Island 2, ale studio wolało skupić się na swoim kolejnym projekcie, czyli Dying Light.

Jak dalej potoczyła się ta historia, to już doskonale wiemy. Dead Island 2 przepadło na lata, a w tym czasie otrzymaliśmy dwie gry z serii Dying Light oraz liczne DLC. Dying Light 2 trafiło do nas w lutym 2022 roku i nie ukrywam, że produkcja polskiego studia skradła moje serce. Pomijam już fakt, że jestem pasjonatem wszelkich opowieści o zombie, Dying Light 2 to po prostu bardzo dobra gra tworzona przez zespół z pasją. Widać to szczególnie po znakomitym wsparciu gry, które trwa już ponad rok i nic nie wskazuje na to, żeby coś w tej materii miało się zmienić.

Niestety, po czasie spędzonym z Dead Island 2 nie mogę już spokojnie wrócić do mojej ukochanej marki. Próbowałem, ale pod wieloma względami Dying Light 2 wydaje się być teraz wyblakłym odbiciem kontynuacji Dead Island. Przede wszystkim produkcja studia Dambuster oferuje znacznie lepszy, bardziej przemyślany i angażujący system walki wręcz. Do tego mamy broń palną i zróżnicowane zombie, które naprawdę potrafią być groźne i napotykamy je regularnie, a nie tylko w nocy. System rozwoju postaci, pomimo mojego początkowo sceptycznego nastawienia, również wydaje się ciekawszy i możemy z dowolnym bohaterem eksperymentować różne „buildy”. W Dying Light 2 nie ma to większego znaczenia, bo ostatecznie i tak odblokujemy wszystkie umiejętności.

No i wreszcie system rzemiosła. Czyli rzecz, którą w Dying Light 2 wykastrowano w porównaniu do pierwszej odsłony serii. Dead Island 2 nie stara się być pod tym względem rewolucyjne, ale to akurat bardzo dobrze. Nasz arsenał zużywa się i psuje, ale na szczęście możemy go nie tylko naprawić, ale i regularnie ulepszać oraz wzmacniać. Dzięki temu plądrowanie zakamarków i ciągłe wypatrywanie zasobów ma w Dead Island 2 ogromne znaczenie.

Oczywiście to nie jest tak, że Dying Light 2 stało się dla mnie nagle złą grą, po prostu Dead Island 2 pokazało mi, że wiele rzeczy można zrobić znacznie lepiej.

Dead Island 2 to „czarny koń” 2023 roku

Przyznam się wam szczerze, że po licznych informacjach, jak i obejrzeniu pierwszych materiałów z rozgrywki byłem sceptycznie nastawiony do tego do przyniesie ze sobą Dead Island 2. Teraz już wiem, że studio Dambuster dokonało niemal niemożliwego – po latach zmagań wskrzesiło z martwych Dead Island 2. Co więcej, uczyniło to w stylu, jakim konkurencja może pozazdrościć. Już teraz wiem, że pod koniec kwietnia powrócę do piekielnego Los Angeles i będę bawił się znakomicie. Tym razem mam już jednak nadzieję, że nie sam.