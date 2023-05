Grałem w Park Beyond przed premierą. Czy budowanie parku to dobra rozrywka?

Park Beyond zadebiutuje na rynku za nieco ponad miesiąc. Miałem okazję zapoznać się z podstawami rozgrywki. Czy będę czekał na ten tytuł z wypiekami na twarzy?

Spis treści

Park Beyond to gra strategiczna, w której wcielamy się w osobę odpowiedzialną za zbudowanie oraz nadzór nad parkiem rozrywki. Nie jest to jednak typowe wesołe miasteczko. Tutaj do dyspozycji mamy nie tylko standardowe karuzele, ale także wyrzutnie rakietowe, skocznie czy podwodne torowiska.

Ja miałem dostęp do wczesnej wersji gry na PC.

W Park Beyond możemy wybrać różne formy terenu (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Z czym to się je?

Park Beyond zostało stworzone przez studio Limbic Entertainment, które jest odpowiedzialne m.in. za powstanie Tropico 6. Naszym głównym zadaniem jest stworzenie parku rozrywki wyjętego wprost z najskrytszych marzeń. Do dyspozycji otrzymujemy dwa tryby - kampanię fabularną oraz piaskownicę. Kampania składa się z poszczególnych misji, podczas których będziemy rozwijać swój park, zarządzać nim oraz niekiedy też stawiać czoła nieprzewidzianym wypadkom i osobom, które nie do końca dobrze nam życzą. Piastownica to z kolei otwarty tryb, w którym w zależności od ustawień (środki finansowe np. możemy mieć nieograniczone) skupiamy się na budowie i rozwoju naszego biznesu. Tutaj musimy mieć na oku praktycznie każdy jego aspekt. Nowe atrakcje same przyciągają do parku osoby pragnące mocnych wrażeń. Jeśli jednak nie będziemy dbać o ciągły rozwój, ruch stanie się mniejszy, bo ludziom zwyczajne karuzele po prostu szybko się nudzą. Wraz z zadowoleniem klientów i postępami w grze, będziemy mogli odblokowywać co raz to nowe atrakcje i udoskonalenia. W pewnym momencie sam nie do końca wierzyłem, że z pozoru prosty szlak kolejki górskiej można zbudować w taki sposób, że sam z chęcią wsiadłbym do podobnego. W realnym świecie chyba jednak niestety nie jest to do końca możliwe.

Zobacz również:

Chcesz przetestować, jak wygląda widok z pierwszej osoby na kolejce? Proszę bardzo (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Samo budowanie to jednak nie wszystko. Parkiem musimy też odpowiednio zarządzać. Decydować np. o cenach biletów, o tym dla kogo przeznaczona jest dana atrakcja (dzieci, młodzież, dorośli). Grając już w pełną wersję gry, nie popełnijcie mojego błędu. W pewnym momencie gry zapomniałem o kilku karuzelach ustawionych w bocznej części parku i te niestety po pewnym czasie stanęły w płomieniach. Po prostu niezbyt dobrze zadbałem o ich odpowiednią konserwację.

Kiedy zapomnisz dbać o urządzenia i te zaczynają się palić (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Można powiedzieć wprost, że Park Beyond to typowa strategia ekonomiczna, w której musimy wykazać się nie lada umiejętnościami, aby nasz biznes w postaci parku rozrywki nie tylko dostarczał radości naszym klientom, ale także generował odpowiedni przychód. Połączenie tych dwóch rzeczy może okazać się mocno karkołomne.

Unreal Engine 5 bez sterydów

Po grze typu Park Beyond nie spodziewałem się cudów, jeśli chodzi o oprawę graficzną. Ta zresztą jest bardzo mocno stylizowana. Mając jednak na uwadze, że powstaje na silniku UE5, chciałoby się nieco więcej i lepiej. Ostatnia gra o zbliżonej tematyce i podobnym stylu graficznym, w jaką miałem okazję zagrać to Two Point Campus z sierpnia ubiegłego roku. Powiem szczerze, że gra tworzona na Unity w moim mniemaniu wypadła o niebo lepiej. W przypadku Park Beyond, jeśli chodzi o widok z dużej wysokości, praktycznie nie ma się do czego przyczepić. Jeśli jednak mocno zbliżymy widok, zobaczymy mnóstwo prostych tekstur i dość ubogie animacje zarówno maszyn jak i postaci, które przechadzają się po naszym dobytku. Czasami miałem wrażenie, że wprost na mnie maszeruje armia klonów.

Z daleka grafika wygląda bardzo ładnie... (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Czy to dobra zabawa?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i niestety nie może być jednoznaczna. Na pewno osoby, które lubią strategie ekonomiczne, znajdą tutaj coś dla siebie. Zależnych jest tutaj tak dużo, że czasami ciężko jest ogarnąć, dlaczego dana kolejka generuje tak małe zyski, chociaż mogłoby się wydawać, że będzie hitem. Analityczne umysły, które chcą dociekać takich rzeczy, mogą poczuć się jak u siebie. Gra powinna się także spodobać wszystkim domorosłym konstruktorom, bo na prawdę można tutaj dać ponieść wodze fantazji. Z kolei każdy, kto oczekuje dynamicznej rozgrywki (tak, w przypadku strategii ekonomicznych tak się da), mogą poczuć się delikatnie rozczarowane. Gdyby w przypadku Park Beyond było nieco więcej budowania a nieco mniej sprawdzania statystyk i nie tak bardzo stylizowana grafika, zapewne tytuł podobałby mi się nieco bardziej. W obecnej formie wątpię, aby ta oto gra była moim pierwszym wyborem, jeśli chodzi o tytuł, który pomoże mi zabić czas. Nie oznacza to jednak, że jest to słaba produkcja. Nie trafiła po prostu w moje gusta. Wierzę jednak, że wspomniane wcześniej przeze mnie osoby, mogą liczyć na mnóstwo dobrej zabawy.